رجل الأعمال رمضان حسني.. من هو ولماذا صدر حكم بحبسه 3 سنوات؟

رجل الأعمال رمضان حسني هو أحد الأسماء البارزة في مجال التطوير العقاري، ويمتلك شركة معروفة تعمل في هذا القطاع، كما أنه اشتهر بنشاطه في الاستثمارات العقارية، لكنه واجه مؤخرًا قضية قانونية تتعلق باتهامه بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة.

من هو رجل الأعمال رمضان حسني؟

رمضان حسني هو رجل أعمال ومنتج أعمال فنية كما يمتلك شركة إنتاج.

أنتج العديد من الأغاني لمجموعة من الفنانين منهم محمد رشاد ومحمد محي.

حسني يمتلك شركة تطوير عقاري.

رمضان حسني هو طليق الإعلامية الشهيرة ياسمين الخطيب.

بعد الطلاق الرسمي في يونيو 2022، قالت ياسمين الخطيب إن سبب طلاقها هو عدم الشعور بالأمان، كاشفة عن أنها "ست صعب تتفهم.. وهو خبرته في معاملة الستات والحياة عموما محدودة".

رجل الأعمال رمضان حسني

وخلال التالي يعرض الموجز، تفاصيل الحبس 3 سنوات لـ رجل الأعمال رمضان حسني لاتهامه بالنصب على اللاعب مجدي أفشه في 13 مليون جنيه

وفي عام 2025، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، بالسجن 3 سنوات على رجل الأعمال رمضان حسني، لاتهامه بالنصب على اللاعب محمد مجدي أفشة في شيك بقيمة 13 مليون جنيه، وذلك نظير شراء سيارة فارهة له من الخارج.

وأكد المستشار أشرف عبدالعزيز، محامي اللاعب محمد مجدي أفشة، أن رجل الأعمال رمضان حسني أقر خلال الجلسة الماضية بأن الشيك لا يزال بحوزته، وتعهد بتسليمه إلى موكله فور خروجه من محبسه بعد قرار إخلاء سبيله، كما أقر بأنه لم يظهّر الشيك لأي شخص، موضحًا أن الشيك ليس له محل للصرف بسبب انتهاء المعاملة.

رجل الأعمال رمضان حسني ومجدي أفشة

النصب على مجدي أفشة

وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد قررت إحالة رجل الأعمال رمضان حسني إلى محكمة الجنح، بعد اتهامه بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير بقيمة 13 مليون جنيه بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يفي بوعده ورفض رد الشيك إلى اللاعب.

وخلال التحقيقات، أكد محمد مجدي أفشة أنه حرر محضرًا ضد رجل الأعمال رمضان حسني، صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بعد تعرضه لواقعة نصب بمبلغ 13 مليون جنيه، وأوضح أنه حرر شيكًا مؤجل الدفع لشهر فبراير مقابل استيراد سيارة من الخارج، إلا أن رجل الأعمال رمضان حسني لم يلتزم بالاتفاق ورفض إعادة الشيك، مما دفع اللاعب لتحرير المحضر للحفاظ على حقوقه القانونية.

اقرأ أيضًا:

تحديد موعد استئناف المتهم بالنصب على أفشة.. تفاصيل

القضاء ينتصر لـ أفشة ويعاقب رجل الأعمال المتهم بالنصب بالسجن 3 سنوات