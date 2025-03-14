أحلام طفل مطروح الذي وأدها زوج الأم بالعصا.. قطعة حلوى ولعبة

طفل مطروح .. قطعة حلوى وأخرى سكر، لعبة وبعض الضحكات، كانت تلك كل آمال الصغير، ولكن وأد زوج والدته كل تلك الأحلام بمجرد أن أخطأ كأي طفل، كان الطفل يريد تقويما بسيطا وهو بالفعل هادئ الطباع كما يشهد له الكثير، لا يفتعل الخلافات أبدأ.

الموجز ترصد تفاصيل الحادث.

في إحدى شوارع مطروح وبين ظلام الليل وحيوانات الشارع الضالة، ترقد جثة ذلك الصغير، لا يشعر بالبرد ولا بالجوع ولا بالوحدة، فقط كان يريد حضن أمه، ولم يجد سوى أحضان الموت صديقا حنونا تنتشله من ظلم زوج والدته، ليموت هادئا باسما.

طفل مطروح

مصرع طفل مطروح بسبب التعذيب

وكان طفل مطروح الذي لم يبلغ من العمر سوى عقد واحد، قد لقي مصرعه إثر تعذيب زوج والدته له وضربه حتى الموت، حيث تم التحفظ على جثمان طفل مجهول الهوية بـمستشفى مطروح العام ، بعدما وجد ملقى على الطريق العام، وتم عرض الجثمان على مفتش الصحة لكشف ملابسات الواقعة.

وكشف التقرير الأولي لمفتش صحة مطروح، أن جثمان طفل مطروح مصاب بالكثير من الجروح والكدمات، حيث يُشتبه أن تكون تلك نتيجة ضربه في أماكن متفرقة بجسمه، اتضع تحريات فريق المباحث احتمالية تعدي أحد الأشخاص على طفل مطروح بالتعذيب حتى الموت بعصا، وإلقاء جثمانه في الطريق العام بمدينة مرسى مطروح.

تشكيل فريق من المباحث الجنائية

وأمرت النيابة العامة بتشكيل فريق من المباحث الجنائية، لتم ورود بلاغ إلى قسم شرطة مرسى مطروح، مفاده وفاة طفل مطروح إثر تعدي زوج والدته عليه بالضرب في أماكن متفرقة بجسمه أسفرت عن وفاته.

وكشفت تحريات فريق المباحث الجنائية عن ضبط مرتكبي الواقعة، ليتضح أن زوج والدة طفل مطروح، هو المتهم الأول، حيث اعتدى عليه بالضرب في أماكن متفرقة بالجسم عن طريق "عصا"، مما أسفر عن إصابته ووفاته في الحال، ليقرر المتهم الاستعانة بأصدقائه لإخفاء معالم الجريمة، وإلقاء الطفل على أحد الطرق العامة بمدينة مرسى مطروح.

زوج الأم المتهم بقتل طفل مطروح

اعترافات زوج الأم

وأقر زوج الأم بارتكابه للواقعة، بمشاركة أصدقاؤه وزوجته، مرشدا عن موقع التخلص من جثمان طفل مطروح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم وأصدقائه ووالدة طفل مطروح المجني عليه للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

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