مرتضى منصور يستأنف على حكم تغريمه في قضية سب الخطيب

مرتضى منصور .. تقدم المستشار مرتضى منصور بطلب استناف، على حكم تغريمه في قضية السب والقذف، وتم تحديد جلسة 5 مايو، لنظر الجلسة.

وكانت المحكمة الاقتصادية أمرت في وقت سابق برئاسة المستشار إبراهيم صالح، بتغريم مرتضى منصور، 40 ألف جنيه وإلزامه بـ20 ألف جنيه تعويض مؤقت للمجني عليهما في القضية رقم 691 لسنة 2023 المرفوعة من ذات المجني عليهما.

ورفضت سابقا محكمة النقض في فبرير 2023 طعن مرتضى منصور على الحكم بحبسه شهر، على خلفية اتهامه بسب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وتم ترحيله لسجن وادى النطرون لتنفيذ العقوبة، والتي ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسة نادى الزمالك.

مرتضى منصور

حجز محاكمة المستشار مرتضى منصور

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت في وقت سابق بحجز محاكمة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده بتهمة السب والقذف، للحكم في جلسة اليوم 3 مارس.

وجاء اسم ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، في بداية قائمة مرتضى منصور ويليهم المحامي محمد عثمان وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، الإعلامي عبدالناصر زيدان وغيرهم.

حيثيات الحكم على مرتضى منصور

وكانت محكمة جنح العجوزة قد أودعت في حيثيات حكمها تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.

مرتضى منصور

وجاء في الحيثيات أن مرتضى منصور سب المجني عليه محمد عثمان بإحدى الطرق العلانية بأن وجه إليه الألفاظ التي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقاب مرتضي منصور وفقا لنصوص المواد ۳/۱۷۱، ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ٣٠٦ من قانون العقوبات.

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