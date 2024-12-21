أسرة عمر زهران تؤكد تمسكها بالمستشار مرتضى منصور في قضية الاستئناف

أعلنت أسرة المخرج الراحل عمر زهران تمسكها التام بتكليف المستشار مرتضى منصور للدفاع عنه في مرحلة الاستئناف. جاء ذلك من خلال رسالة نشرها أشرف زهران، نجل المخرج الراحل، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، حيث وجه شكره وتقديره للمستشار مرتضى منصور.

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فقضية عمر زهران، أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية وخاصة بعد إرسال نقابة خطبا للمستشار مرتضى منصور بتوكيل محامي آخر للدفاع عن المتهم.

وأوضح أشرف زهران في رسالته: "إن جهودكم كانت ولا تزال محل تقدير واحترام كبيرين منا جميعًا، وبناءً على ذلك نعلن تمسكنا التام بكم كممثل قانوني عنا لمواصلة هذا العمل حتى نهايته."

واختتم رسالته: “نعبر لكم عن عظيم امتناننا لما بذلتموه من وقت وجهد دفاعًا عن العدل والإنصاف، نسأل الله أن يوفقكم لكل خير، وأن يجعل مساعيكم سببًا في جلاء الحقيقة قريبا بإذن الله”.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على الثقة الكبيرة التي تكنها أسرة المخرج الراحل للمستشار مرتضى منصور، والذي سيتولى الدفاع عنهم في القضية خلال مرحلة الاستئناف، سعيًا لتحقيق العدالة.

تعليق مرتضي منصور علي بيان المهن السينمائية

حيث علق المستشار مرتضى منصورعلى بيان المهن السينمائية عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك :ارسل لي مسعد فودة الذي انتهت مدته كنقيب للمهن السينمائية رئيس اتحاد الفنانين العرب خطابا في ظرف اخطرني بالغاء تفويض النقابة لي السابق بالدفاع عن هذا الرجل المظلوم دون اي مقابل .

وتابع في منشوره: «لقد قدمتم جهوداً كبيرة بشكل تطوعي لإثبات براءة عمر زهران مستندين إلى القوانين والأدلة الدامغة.. إن جهودكم كانت ولا تزال محل تقدير وإحترام كبيرين منا جميعًا.. وبناءً على ذلك ، نعلن تمسكنا التام بكم كممثل قانوني عنا، إلى جانب باقي أعضاء هيئة الدفاع لمواصلة هذا العمل حتى نهايته مؤمنين أن إخلاصكم سيثمر بإظهار الحق أمام الجميع .

وجاء ذلك بعدأصدارنقابة المهن السينمائية، بيانًا، كشفت فيه إلغاء توكيل المستشار مرتضى منصور، في قضية الدفاع عن المخرج عمر زهران، ووكلت مستشارها القانوني خالد فؤاد حافظ، للدفاع في القضية.

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