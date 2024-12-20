أسباب ابتعاد بشير الديك عن السينما وهذه الفنانة أفضل من جسدت أعماله

بشير الديك، اسمٌ ارتبط بأعمالٍ سينمائية ودرامية تركت بصمة واضحة في تاريخ الفن المصري هذا السيناريست الموهوب، الذي قدم لنا العديد من الأعمال التي لا تُنسى، اختفى عن الأضواء لسنوات، تاركًا العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الابتعاد.

سيقوم موقع الموجز بعمل رحلة في عالم بشير الديك، وسنحاول الإجابة على تساؤلات الجمهور حول أسباب ابتعاده عن السينما، كما سنسلط الضوء على الفنانات اللاتي جسدن أدواره ببراعة في السطور التالية.

بشير الديك

معلومات عن بشير الديك

ولد بشير الديك في دمياط عام 1944، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب" حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما.

بشير الديك

كان أول أعماله هو فيلم "مع سبق الإصرار" الذي كتب له والقصة والحوار وأخرجه أشرف فهمي عام 1978.

ولكن بدايته في الكتابة الحقيقية التي جعلت منه نجما، كانت عند شراكته مع المخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، حيث كتب له أول أفلامه "سواق الأتوبيس" واستمر في "ضربة معلم" و"ضد الحكومة" و"ناجي العلي" وانتهاءً بـ"ليلة ساخنة".

كما كتب فيلم الحريف وموعد على العشاء، لـ محمد خان.

ابتعد عن السينما بسبب الدراما

ابتعد عن السينما خلال سنوات الألفية باستثناء تقديمه فيلم "الكبار" عام 2010 من إخراج محمد جمال العدل، في المقابل قدم عددًا من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل "الناس في كفر عسكر" و"حرب الجواسيس" و(الطوفان) وغيرها.

بشير الديك

أفضل فنانة جسدت أعمال بشير الديك

تحدث السيناريست بشير الديك في أحد اللقاءات التليفزيونيه مع برنامج "المساء" مع الإعلامية قصواء، وكشف من خلالها عن افضل الفنانات اللاتي جسدن أعماله، قائلاً: في بداية حياتي الفنية تعاملت مع النجمة نجلاء فتحي ، ولكن استوقفت عند سعاد حسني وموهبتها الجبارة في التمثيل لانها فنانة استثنائية مثل الفنان أحمد زكي ، الاثنان بالنسبة لي أفضل من قدم أعمالي.

من هو بشير الديك؟

يعد بشير الديك واحداً من أبرز كتاب السينما، حيث قدم العديد من الأفلام البارزة في تاريخ السينما المصرية منها: "مع سبق الإصرار، دعونى أنتقم، موعد على العشاء، سواق الأتوبيس، النمر الأسود، الطوفان، الحريف، الإرهاب، شبكة الموت، مهمة في تل أبيب، ضد الحكومة، ناجى العلى، الجاسوسة حكمت فهمى، امرأة هزت عرش مصر، نزوة، حسن اللول، حلق حوش، وغيرها من الأفلام الهامة".

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