تطورات الحالة الصحية للكاتب والسيناريست بشير الديك بعد دخوله العناية المركزة.. تفاصيل

عادت الأضواء لتُسلط على الكاتب والسيناريست الكبير بشير الديك بعد دخوله مجددًا إلى العناية المركزة إثر تدهور حالته الصحية.

يرصد الموجز، تفاصيل الحالة الصحية للكاتب بشير الديك في السياق التالي.

بشير الديك

الحالة الصحية للكاتب بشير الديك

كشفت ابنته، دينا بشير الديك، في منشور لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن معاناة والدها من إهمال طبي واضح في المستشفى التي يُعالج بها، مشيرة إلى أن حالته الصحية بدأت في التراجع بعد تحسن نسبي.

وكتبت دينا في منشورها: "للأسف بابا دخل تاني الرعاية في المستشفى، والمرة دي الموضوع بقى مختلف خالص. حالته بعد ما كانت بتتحسن شوية، بقت ترجع تسوء تاني".

وأضافت أن العائلة تفاجأت أثناء زيارتهم الأخيرة بتدهور حالة والدها: "لقينا بابا زاد عدم وعيه، وذراعه وارم جدًا وبيؤلمه، وماحدش كان واخد باله، رغم إنه في الرعاية المركزة!"

صعوبة التغذية وزيادة القلق

أوضحت دينا بشير الديك أن والدها يعاني صعوبة كبيرة في مضغ الطعام وبلعه، وهو ما أثار قلقهم بشدة، خاصة بعد أن لاحظوا أن وعيه بدأ يتحسن قليلًا بمجرد محاولته تناول الطعام. وتساءلت دينا: "إزاي دي تُعتبر رعاية؟".

انتقادات للخدمة الطبية

لم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد؛ فقد عبّرت دينا عن استياء العائلة من ردود أفعال بعض أفراد الطاقم الطبي، حيث ذكرت أن والدتها، التي فقدت الثقة في جودة الخدمة المقدمة، اضطرت لمتابعة الأدوية بنفسها والتأكد من تأثيرها وآثارها الجانبية. وخلال مناقشتها لأحد الأطباء، رد الأخير بطريقة غير مهنية بقوله: "لو مش قادرين على مصاريف المستشفى روحوا مستشفى تانية".

وأشارت دينا بشير الديك إلى أن هذا التعليق كان صادمًا للغاية، خاصة أن المستشفى معروف بتميزه في تقديم الرعاية الطبية، وأن الخدمة المُقدمة ليست منخفضة التكلفة.

ورغم هذه الانتقادات، أثنت دينا على بعض الأطباء الذين وصفتهم بالمهذبين والمحترمين، مثل د. صافي مديرة الرعاية ود. أحمد سامي، لكنها أكدت أنهم غير متواجدين طوال الوقت.

خطة لنقل العلاج ودعوات بالدعاء

اختتمت دينا منشورها بالتأكيد على أن الأسرة تعمل على نقل والدها إلى مستشفى آخر بأسرع وقت ممكن لتلقي رعاية أفضل.

وطلبت من محبي الكاتب الكبير الدعاء له بالشفاء العاجل والخروج من هذه الأزمة الصحية التي وصفَتها بـ"النفق المظلم".

مسيرة فنية مميزة للكاتب بشير الديك

بعيدًا عن الأزمة الصحية الحالية، يُعد بشير الديك واحدًا من أهم أعلام السينما المصرية، حيث قدّم مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية البارزة التي تركت بصمة قوية في تاريخ الفن المصري.

ومن بين أعماله الشهيرة فيلم "ضد الحكومة"، الذي كشف في تصريحات سابقة أنه استلهم فكرته من مقالات للكاتب الصحفي وجيه أبو ذكري.

كما تحدث بشير الديك عن كواليس تصوير فيلم "مهمة في تل أبيب" مع الفنانة نادية الجندي، حيث أشار إلى خلاف نشب بينهما بسبب اختيار ملابس غير ملائمة لمشهد تم تصويره في باريس.

وقال: "كانت نادية الجندي تؤدي دور جاسوسة تتخفى في الشوارع، لكن الملابس التي اختارتها كانت قصيرة وأوفر، ما جعلنا نؤجل تصوير المشهد حتى نناقش تفاصيله".

بشير الديك

إرث فني كبير وجمهور يدعو للشفاء

رغم أزمته الصحية، يظل بشير الديك علامة بارزة في السينما المصرية وصاحب إسهامات فنية لا تُنسى، والجمهور اليوم يتمنى له الشفاء العاجل ليعود مجددًا ويُكمل رحلته الإبداعية التي أثرَت الفن المصري لعقود طويلة.

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