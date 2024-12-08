التايجر يليق بك..سن نادية الجندي الحقيقي بعد تألقها في مهرجان البحر الأحمر ⁩

شاركت الفنانة نادية الجندي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة الذي انطلق الخميس الماضي 5 ديسمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية.

العمر مجرد رقم

نادية الجندي

وظهرت نادية الجندي صاحبة الـ 78 عامًا، بإطلالة شبابية بفستان تايجر أظهر رشاقتها وجمالها الفاتن لتثبت لجمهورها مقولة " العمر مجرد رقم".

مسلسل سكر زيادة

ويستعرض لكم الموجز أخر أعمال نادية الجندي حيث يعد مسلسل سكر زيادة آخر أعمالها ودارت أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن الآن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون الأخرى في الاستحواذ على الفيلا.

أبطال مسلسل سكر زيادة

شارك في مسلسل سكر زياده باقه فنيه من ألمع نجوم الوسط الفني أبرزهم نادية الجندي، نبيله عبيد سميحه أيوب، مي الغيطي، هاله فاخر.

ولم يحظى المسلسل على نجاح كبير وشهد نقد واسع بسبب إيقاع الحلقات البطئ للغاية ورتابة الأحداث مما يعرض المشاهد إلى الملل ويعزف عن المشاهدة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة إقبالا كبيرا من حيث مشاركة الأفلام السينمائية والتي بلغ عددها نحو 120 فيلمًا من 81 دولة مقسمين إلى 48 فيلمًا عالميًا يتم عرضهم لأول مرة و 66 فيلمًا عربيًا و 36 فيلم سعودي.

وشهدت فعاليات اليوم الأول عرض فيلم ضي الفيلم الافتتاحي للمهرجان وتدور أحداثه حول طفل نوبي يلاحق حلمه الموسيقى وسط عراقيل كثيرة.

نادية الجندي

نشأت نادية الجندي في عائلة من الطبقة المتوسطة، لأب يعمل في المقاولة وإنشاء المباني، وكان أبوها عبد السلام الجندي أحد أعلام حزب الوفد قبل ثورة 1952م. وتلقت تعليمها الأولي في مدرسة نبوية موسى، وفي السنة الأخيرة من التوجيهية شاركت في مسابقة ملكة جمال الإسكندرية ربيع سنة 1958، كما نالت كأس المناطق المصرية في التمثيل في نفس العام 1958، وهو ما أهّلها أن تكون في دور المجاهدة عليا في فيلم جميلة مع ماجدة ورشدي أباظة وأحمد مظهر، ومن إخراج يوسف شاهين، وتم عرضه في 9 ديسمبر 1958.

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