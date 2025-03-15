بعد خلاف بينهما.. صاحب محل يقـ ـتل شاب في العياط بسلاح أبيض

جريمة قـ ـتل في العياط.. ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت الموافق 15-3-2025 القبض على المتهم بقـ ـتل شاب طعنًا بسلاح أبيض في منطقة العياط، إثر خلاف نشب بينهما، وتمت إحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

جريمة قـ ـتل في العياط

وخلال السطور التالية، يكشف الموجز، عن تفاصيل سبب الخلاف الذي أدي إلى قـ ـتل شابًا في العياط.

مشاجرة تنتهي بجريمة قـ ـتل

تفاصيل جريمة العياط

حيث تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمقـ ـتل شاب إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض في العياط، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن هناك خلاف نشب بين الضحية وصاحب محل، تطور إلى مشاجرة قام خلالها الأخير بطعن الشاب بسلاح أبيض، مما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته.

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

المتهم - أرشيفية

وفي سياق منفصل، تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات مكثفة بشأن واقعة اتهام شاب بهتك عرض فتاة في وضح النهار بمنطقة الطالبية، وذلك بعد تلقي بلاغ رسمي بالحادثة، وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات الأمنية اللازمة لكشف ملابسات الحادث والتأكد من صحة الادعاءات المقدمة.

كما قررت النيابة فحص تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الواقعة، بهدف جمع الأدلة وتحديد تفاصيل ما حدث.

بلاغ من الضحية وتحرك أمني سريع

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن الجيزة بلاغًا من فتاة تدعي فيه تعرضها لهتك العرض من قبل أحد الأشخاص في منطقة الطالبية، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم ضبط المتهم بعد مطابقة أوصافه مع ما ورد في البلاغ.

اعترافات المتهم لـ هتك عرض فتاة الطالبية

بعد القبض على الشاب المتهم بـ هتك عرض فتاة الطالبية، خضع للتحقيقات الأولية، حيث أقر بارتكابه الواقعة، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية، وللمزيد من معرفة التفاصيل أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.

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