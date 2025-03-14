تفاصيل اللحظات الحرجة في حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة.. شهدت منطقة وسط القاهرة، يوم الجمعة، حادثًا مروعًا إثر اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية التابع لوزارة الصحة والسكان، ما أدى إلى حالة من الذعر بين العاملين والسكان القريبين من الموقع.

وعلى الرغم من سرعة انتشار النيران، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني الحيوية المجاورة.

حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

وفيما يلي يستعرض الموجز التفاصيل الكاملة للحادث، بدءًا من نشوبه، مرورًا بجهود الإطفاء، وصولًا إلى التحقيقات الجارية لكشف أسبابه.

حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

1. بداية حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة وانتشاره السريع



وفقًا لبيان وزارة الصحة والسكان، بدأ الحريق نتيجة اشتعال أكشاك خشبية غير تابعة للوزارة تقع خلف المقر الإداري لإدارة التراخيص الطبية، وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب إلى غرفة إدارية ملحقة بمبنى المعامل المركزية، ما أدى إلى تصاعد الدخان بكثافة في المنطقة.

كيف انتشر الحريق؟

انتقلت النيران إلى المبنى الإداري لإدارة التراخيص الطبية، مما تسبب في احتراق أجزاء منه، وامتدت النيران عبر بئر المصعد من الطابق الأول حتى الطابق الأخير، ما أدى إلى تفاقم الحريق.

وصل الحريق إلى مبنى إدارة المترو الملاصق للمعامل المركزية، والذي يتكون من طابق واحد.

ساهمت المواد الكيميائية المخزنة داخل المبنى في سرعة انتشار الحريق، ما جعل عملية الإطفاء أكثر تعقيدًا.

2. جهود الإطفاء والسيطرة على النيران

استجابت مديرية أمن القاهرة بسرعة للحادث، حيث دفعت بـ 20 سيارة إطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

وبعد جهود مكثفة، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بالكامل وتأمين المنطقة المحيطة.

إجراءات وزارة الصحة والاستجابة الطبية

دفع 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحريق للتعامل مع أي إصابات محتملة.

تسجيل إصابة واحدة بصعوبة في التنفس نتيجة استنشاق الدخان الكثيف، ولم يتم الإبلاغ عن وفيات.

متابعة مباشرة من وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، الذي يتابع تداعيات حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة لحظة بلحظة.

3. التحقيقات الجارية لكشف ملابسات حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

انتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى موقع الحادث لمعاينة الأضرار وتحديد أسباب الحريق، وتعمل السلطات المختصة على حصر الخسائر المادية التي لحقت بالمباني المتضررة، وتحديد المسؤولية القانونية في حال وجود إهمال أدى إلى اندلاع الحريق، وفحص المواد الكيميائية المخزنة ومعرفة مدى تأثيرها في تفاقم الكارثة.

إجراءات أمنية مشددة

تم فرض طوق أمني حول المنطقة لمنع اقتراب المواطنين والتأكد من سلامة المباني المتضررة قبل السماح للموظفين بالعودة إلى العمل.

4. تأثير الحريق على العمل في وزارة الصحة



أوضحت وزارة الصحة أن الخدمات الطبية داخل المعامل المركزية لم تتعطل، حيث لم تصل النيران إلى المعامل نفسها أو الأجهزة الطبية داخلها.

ومع ذلك، فإن مبنى التراخيص الطبية تعرض لأضرار جسيمة، مما قد يؤدي إلى بعض التأخير في إصدار التراخيص حتى استكمال الترميمات اللازمة.

تصريحات وزارة الصحة



أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوضع أصبح تحت السيطرة، وأن جميع الجهات المعنية تعمل على إعادة تقييم الأضرار وإصلاح الخسائر.

حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

السيطرة على حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة



نجحت فرق الإطفاء في احتواء الحريق ومنع امتداده إلى مبنى المعامل المركزية والأجهزة الطبية الحيوية، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق لكشف أسبابه وتحديد المسؤوليات.

وبالرغم من تسجيل إصابة واحدة فقط، إلا أن حادث حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة كشف عن الحاجة إلى إجراءات سلامة أكثر صرامة لحماية المنشآت الحيوية.

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