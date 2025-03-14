التفاصيل الكاملة لحريق المعامل المركزية بالصحة.. هل توجد شبهة جنائية؟، تعرض مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة إلى حريق ضخم في الساعات الماضية، ومازالت الحماية المدنية تقوم بعمليات التبريد للسيطرة على الحريق وعدم امتداده أكثر.

التفاصيل الكاملة لحريق المعامل المركزية بالصحة.. هل توجد شبهة جنائية، ويستعرض الموجز في التقرير التالي تفاصيل الحريق منذ لحظة اشتعال النيران وحتى آخر ما توصلت له جهات التحقيق.

حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة

ماذا حدث في مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة؟

التفاصيل الكاملة لحريق المعامل المركزية بالصحة.. هل توجد شبهة جنائية، في حوالي الساعة الثالثة فجرًا نشب حريق هائل داخل مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد باندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة في وسط القاهرة.

على الفور تم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء وخزان مياه السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده وتحاول سيارات الاطفاء السيطرة على النيران، ثم قامت بدفع سيارتين آخرتين في محاولة للسيطرة على الحريق، ليكون عدد سيارات الإطفاء بموقع الحادث بشارع الشيخ ريحان 10 سيارات.

وقال شهود عيان بشارع الشيخ ريحان في منطقة وسط البلد، إن النيران ارتفعت الي السماء لتضيء منطقة وسط القاهرة.

أسباب صعوبة السيطرة على نيران المعامل المركزية؟

وذكر مصدر أمني سبب تفاقم المشكلة والتمدد السريع لألسنة اللهب، موضحًا أن المواد الكيميائية تساعد على انتشار النيران سريعا في مباني المعامل التابعة لوزارة الصحة.

فصل التيار الكهربائي عن منطقة وسط البلد

وأفاد المصدر الأمني أنه اضطر إلى فصل التيار الكهربائي عن محيط المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط البلد وذلك للسيطرة على الحريق ومنع تمدده أكثر ومحافظة على حياة المواطنين.

ماذا قررت النيابة العامة في حريق مبنى المعامل المركزية؟

ومن جانبها تباشر النيابة العامة التحقيق فى واقعة حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة.

و قررت النيابة العامة المخول لها التحقيق في الواقعة الآتي: - انتداب المعمل الجنائى.

- طلبت تحريات المباحث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه - حصر التلفيات.

جدير بالذكر كانت النيران تجددت في بعض غرف مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة، مع محاصرة الحماية المدنية للمبنى وإجراء عمليات التبريد للسيطرة التامة على الحريق.

وكان حريق هائل نشب فجر اليوم داخل مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة، وتم الدفع بسيارات الاطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط القاهرة اندلع في الطابق الأخير لأحد المباني وامتد بسبب المواد الكيميائية المتواجدة في المباني.

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