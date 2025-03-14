حريق كفر الشيخ.. كيف استطاعت النيران اقتراب 19 شخصا للموت

حريق كفر الشيخ.. وقع حادث حريق هائل اليوم، في محافظة كفر الشيخ، حيث التهمت ألسنة النيران هنجر غزل ونسيج بمركز فوة، ليتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف كي يتم نقل المصابين إلى فوة للتأمين الصحي العام لإنقاذهم، ويرصد الموجز التفاصيل.

بلاغ بـ حريق كفر الشيخ

وكان اللواء إيهاب عطية مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة فوة، مفاده ورود بلاغا يشير إلى اندلاع حريق كفر الشيخ حيث نشبت النيران في هنجر غزل ونسيج على طريق العلوي أبو دراز.

حريق كفر الشيخ

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حريق كفر الشيخ

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع حادث حريق كفر الشيخ، ليتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، فضلا عن تبريد الهنجر الذي وقع به الحريق، وجار إزالة آثار الحريق.

ضحايا حادث حريق كفر الشيخ

وأسفر حادث حريق كفر الشيخ عن إصابة 19 شخصا بإصابات بالغة تتنوع ما بين اختناق وجروح وحروق من الدجة الثانية، وتم نقلهم إلى مستشفى فوة للتأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

حريق مول بمنطقة فيصل

وفي واقعة سابقة نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة في السيطرة على حريق اندلع داخل أحد المولات التجارية بمنطقة فيصل، دون وقوع أي إصابات بين المواطنين أو العاملين بالمكان.

حريق كفر الشيخ

تفاصيل اندلاع حريق في مول بمنطقة فيصل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يُفيد باندلاع حريق داخل مول تجاري في شارع فيصل، ما أثار حالة من الذعر بين المتواجدين في المنطقة، وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، في محاولة للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

الحماية المدنية تسيطر على حريق مول فيصل

بمجرد وصول قوات الحماية المدنية إلى الموقع، تم فرض كردون أمني حول المول لمنع انتشار النيران وتأمين المواطنين المتواجدين بالقرب من الحادث، وبفضل التدخل السريع لفرق الإطفاء، تمكنت القوات من محاصرة النيران وإخماد الحريق بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية، مع الحد من الأضرار المادية التي لحقت بالمول.

التحريات المبدئية وأسباب الحريق

بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالحادث واستدعاء شهود العيان والعاملين بالمول للاستماع إلى أقوالهم، وكما يتم حالياً فحص الموقع من قِبل الأدلة الجنائية لتحديد سبب اندلاع الحريق، وما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو أسباب أخرى.

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