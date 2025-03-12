مصرع طفلين في حريق منزل بالبدرشين.. والحماية المدنية تسيطر على النيران

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع داخل منزل بمنطقة البدرشين في محافظة الجيزة، وذلك بعد استجابة سريعة من الجهات المختصة. وأسفر الحادث عن مصرع طفلين تم نقلهما إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل .

تفاصيل الواقعة





تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يُفيد باندلاع حريق داخل أحد المنازل في البدرشين، وعلى الفور تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء إلى موقع الحادث. وقامت القوات بفرض كردون أمني حول المنزل لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة، مما ساهم في السيطرة على الحريق قبل تفاقم الوضع.

الخسائر البشرية والمادية

أسفر الحريق عن وفاة طفلين نتيجة الاختناق بالدخان الكثيف، فيما لم يتم الإبلاغ عن إصابات أخرى بين سكان المنزل أو الجيران. كما تعرض المنزل لأضرار مادية جسيمة، حيث التهمت النيران أجزاء كبيرة من محتوياته.

تحقيقات أولية حول أسباب الحريق

فتحت الجهات المعنية تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الحريق، حيث يتم فحص الأدلة وجمع شهادات الشهود لمعرفة سبب اندلاعه. وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال أن يكون الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي أو مصدر حراري آخر، لكن لم يتم التأكيد على السبب الرئيسي حتى الآن.

إجراءات قانونية ومناشدات

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما ناشدت الأجهزة الأمنية المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب وقوع حوادث مماثلة، لا سيما مع ارتفاع حالات الحرائق بسبب الإهمال أو الأعطال الكهربائية. كما شددت الحماية المدنية على أهمية التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المنازل، وعدم ترك الأجهزة الكهربائية قيد التشغيل لفترات طويلة دون رقابة.

تكرار حوادث الحرائق وأهمية التوعية



شهدت الفترة الأخيرة عدة حرائق في مناطق متفرقة من البلاد، ما يؤكد الحاجة الملحة لزيادة حملات التوعية حول إجراءات السلامة داخل المنازل. ويؤكد خبراء الحماية المدنية أن تركيب أجهزة إنذار الحريق وصيانة التوصيلات الكهربائية بشكل دوري يمكن أن يسهم في الحد من مثل هذه الكوارث وإنقاذ الأرواح.

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