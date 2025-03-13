شاب يعتدي على شقيقه داخل مسجد بالمعصرة بسبب الميراث.. تفاصيل الواقعة المأساوي

خلافات الميراث.. شهدت منطقة المعصرة جنوب القاهرة حادث مروع بعدما أقدم شاب على الاعتداء على شقيقه داخل مسجد باستخدام ماسورة حديدية، ما أسفر عن إصابته بجروح بالغة. وأكدت التحريات الأولية أن الخلافات بين الشقيقين تعود إلى نزاع حول الميراث، مما دفع المتهم إلى تنفيذ هجومه العنيف بعد صلاة العصر، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

تحقيقات الأجهزة الأمنية

تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة داخل أحد المساجد في المعصرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وأظهرت التحريات أن الشقيقين دخلا في مشادة كلامية بسبب الميراث، وانتهت باعتداء المتهم على شقيقه بالضرب العنيف داخل المسجد.

جهود البحث والقبض على المتهم

كثفت أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم الذي لاذ بالفرار عقب الحادث. كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي.

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