عنف أسري يتحول إلى جريمة قتل.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل طفل بمطروح

جريمة قتل.. في واقعة مأساوية هزت محافظة مطروح، لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه على يد زوج والدته، بعد تعرضه للضرب والتعذيب حتى فارق الحياة، وبدأت تفاصيل الجريمة عندما تلقى قسم شرطة مطروح بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة طفل داخل جوال ملقى في أحد الطرق الجانبية، ويكشف الموجز تفاصيل الجريـ.ـمة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بصحبة فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى مطروح العام لفحصه وتحديد أسباب الوفاة.

جريمة قتل

التحريات تكشف الجاني وتورط الأم



بدأت الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات وإجراء التحريات المكثفة حول الواقعة، حيث تبين أن زوج والدة الطفل هو المتهم الرئيسي في الجريمة.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن الأم كانت على علم بما حدث، لكنها لم تتخذ أي إجراء لحماية طفلها، مما أدى إلى إلقاء القبض عليها هي الأخرى للتحقيق في مدى تورطها.

اعترافات القاتل.. عقاب مميت ينتهي بجريمة بشعة



بعد القبض على المتهم بـ جريمة قتل طفل مطروح، تمت مواجهته بالأدلة والشهادات التي جمعتها الجهات الأمنية، ليعترف بارتكابه الجريمة.

وأوضح في اعترافاته أنه كان يعاقب الطفل باستخدام عصا بسبب "سلوكه السيئ"، زاعمًا أنه لم يكن ينوي قتله، لكن العنف المفرط أدى إلى وفاته.

وعندما أدرك أن الطفل قد فارق الحياة، حاول التخلص من الجثة بمساعدة بعض أصدقائه، حيث قاموا بوضعها داخل جوال وإلقائها في الطريق، على أمل إخفاء معالم الجريمة.

حالة من الغضب ومطالبات بالقصاص



أثارت هذه الجريمة البشعة موجة من الغضب بين سكان مطروح، حيث طالب الأهالي بإنزال أشد العقوبات على الجاني، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي باتت تتكرر بشكل مقلق.

كما دعا البعض إلى ضرورة تشديد الرقابة على حالات العنف الأسري، وتفعيل دور المؤسسات المختصة في حماية الأطفال من التعذيب والانتهاكات الأسرية التي قد تصل إلى حد القتل.

جريمة قتل

الإجراءات القانونية مستمرة



تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف المزيد من التفاصيل حول واقعة جريمة قتل طفل مطروح، مع استدعاء الشهود واستكمال فحص الأدلة، فيما يجري إعداد تقرير الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

ومن المتوقع أن يواجه المتهم وزوجته اتهامات جنائية خطيرة قد تصل إلى الإعدام، في ظل بشاعة الجريمة وظروف ارتكابها.



اقرأ أيضا

القبض على المتهمين في مشاجرة "مائدة رحمن الحسين" بمنطقة الجمالية

بتهمة الاستيلاء على المواطنين.. تجديد حبس المتهمين في قضية منصة FBC الرقمية