تفاصيل ظهور حكمين جديدين على اللاعب إبراهيم سعيد بعد ترحيله للسجن

كشفت تحريات مباحث القاهرة عن وجود أحكام قضائية جديدة واجبة التنفيذ بحق لاعب الأهلي والزمالك السابق، إبراهيم سعيد، وذلك عقب ترحيله إلى سجن بدر لقضاء عقوبة الحبس لمدة شهر في قضية نفقة، ويرصد اليكم موقع الموجز تفاصيل.

وأوضحت التحريات أن هناك حكمين إضافيين يخصان النفقة، حيث تبلغ قيمة كل حكم 500 ألف جنيه، وفي حال عدم دفع المبالغ المطلوبة، سيتم إضافة شهرين آخرين إلى فترة حبسه، ليصبح إجمالي مدة العقوبة 3 أشهر.

تفاصيل القضية وأسباب الحبس

أجهزة الأمن قامت بترحيل إبراهيم سعيد إلى أحد السجون العمومية بالقاهرة، وذلك لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده في قضايا نفقة لصالح طليقته، ابتسام علاء، التي أقامت دعوى ضده بسبب تخلفه عن سداد مبلغ 90,750 جنيهًا كمتجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، عن مدة 15 شهرًا، بواقع 6,000 جنيه شهريًا للنفقة.

القبض على إبراهيم سعيد وتنفيذ الأحكام



أكد مصدر مطلع أن إبراهيم سعيد تم القبض عليه يوم الأحد الماضي، وذلك لتنفيذ عدد من أحكام الغرامات والنفقات الصادرة لصالح طليقته. وأضاف المصدر أن إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة قامت بضبط اللاعب السابق وعرضه على جهات التحقيق، حيث تقدم بالمعارضة في الأحكام الصادرة ضده.

موقف إبراهيم سعيد القانوني

بعد ترحيله إلى السجن، أصبح على إبراهيم سعيد دفع المبالغ المستحقة لتجنب تمديد مدة العقوبة. ويأتي ذلك في إطار تشديد الجهات المعنية على تنفيذ أحكام النفقات والالتزامات المالية الخاصة بالأحكام الأسرية، لضمان حقوق المستفيدين.

اقرأ أيضا: تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتـ.ـل زوج شقيقته في الجيزة

حبس عامين لعاطل وصديقته لاعتدائهما على طالبة بسبب خناقة بنات