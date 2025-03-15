قرار جديد ضد المتهم في مشاجرة الفردوس.. وحقيقة طلب التصالح مقابل مليون جنيه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر تجديد حبس المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد قرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واقعة مشاجرة الفردوس

ويسرد الموجز، خلال السطور التالية، عن تفاصيل جديدة في واقعة مشاجرة الفردوس .

تفاصيل جديدة في مشاجرة الفردوس

وكشف حسن يوسف، محامي المتهم في واقعة إتلاف سيارة سائق "الفردوس" بأكتوبر، عن تفاصيل جديدة في القضية، حيث طلب السائق المعتدى عليه من أسرة المتهم مبلغ مليون جنيه كتعويض لإتمام التصالح في واقعة الإتلاف.

وأكد محامي الدفاع أن أسرة المتهم رفضت طلب السائق، وعرضوا عليه إصلاح السيارة، لكنه رفض ذلك.

السائق يطلب مليون جنيه تعويض

كانت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر قد قررت حبس المتهم في واقعة الفردوس 4 أيام على ذمة التحقيق بعد نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم بين سيارتين، ملاكي وفان ميكروباص، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص، كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل زوجة المتهم.

السائق يطلب مليون جنيه تعويض

أسرة المتهم ترفض العرض

استمعت النيابة إلى أقوال طرفي المشاجرة التي وقعت في منطقة الفردوس بسبب حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، وتم تصويرها بالفيديو وإذاعتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت النيابة عرض السائق على الطب الشرعي لبيان ما لحق به من إصابات بعدما اتهم الطرف الآخر بضربه وإصابته. كما قررت التحفظ على السيارتين محل الواقعة لعرضهما على لجنة فنية من المرور لبيان ما بهما من تلفيات.

واقعة مشاجرة الفردوس

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنين مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم بين سيارتين، مما أسفر عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدي أحد الأشخاص عليها بمنطقة الفردوس بالجيزة.

وفي سياق منفصل، أمرت نيابة المطرية بـ عرض طفلة المطرية على الطب الشرعي، للتأكد من اعتداء والدها عليها جنسيا، على خلفية اتهامها له ووالدتها بهتك عرضها داخل شقتهما، وللمزيد من التفاصيل من هنـــــــــــــــا.

اقرأ أيضًا

أحلام طفل مطروح الذي وأدها زوج الأم بالعصا.. قطعة حلوى ولعبة

محاكمة أحمد أبو زيد.. هل تنتهي مسيرة اليوتيوبر الشهير؟