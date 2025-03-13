مرتضى منصور يرفض الاستسلام أمام الخطيب ويستأنف على حكم حبسه

مرتضى منصور .. حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 8 مايو المقبل، للنظر في جلسة استئناف المستشار مرتضى منصور على حكم حبسه 6 أشهر، على خلفية اتهامه بسب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، بشرط حضوره بشخصه.

وكانت المحكمة الاقتصادية، قضت في وقت سابق معاقبة المستشار مرتضى منصور، بالحبس 6 أشهر على خلفية اتهامه بسب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي في القضية رقم 692 لسنة 2923.

تغريم مرتضى منصور

كما أمرت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، بتغريم مرتضى منصور، 40 ألف جنيه وإلزامه بـ20 ألف جنيه تعويض مؤقت للمجني عليهما في القضية رقم 691 لسنة 2023 المرفوعة من ذات المجني عليهما.

رفض طعن مرتضى منصور

ورفضت سابقا محكمة النقض في فبرير 2023 طعن مرتضى منصور على الحكم بحبسه شهر، على خلفية اتهامه بسب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وتم ترحيله لسجن وادى النطرون لتنفيذ العقوبة، والتي ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسة نادى الزمالك.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، عقدت جلستها منذ قليل للنظر في النطق بـ الحكم على المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في دعاوى قضائية مقامة ضده بتهمة السب والقذف.

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قضت في وقت سابق بحجز محاكمة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في 6 دعاوى قضائية مرفوعة ضده بتهمة السب والقذف، للحكم في جلسة اليوم 3 مارس.

الموجز تنشر تفاصيل محاكمة مرتضى منصور.

مرتضى منصور

وجاء اسم ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، في بداية قائمة مرتضى منصور ويليهم المحامي محمد عثمان وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، الإعلامي عبدالناصر زيدان وغيرهم.

الحكم على مرتضى منصور بالغرامة

وكانت محكمة جنح العجوزة قد أودعت في حيثيات حكمها تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، 15 ألف جنيه، في اتهامه بسب وقذف المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، في القضية رقم 8378 لسنة 2024 جنح العجوزة.

مرتضى منصور

استئناف مرتضى منصور بمحكمة العجوزة

وكانت محكمة مستأنف العجوزة، نظرت في جلسة النطق بالحكم في الاستئناف المقدم من مرتضي منصور، علي حكم تغريمه 3000 جنيه وإلزامه بدفع 1 جنيه تعويضًا مدنيًا في وقائع سب وقذف كابتن محمود الخطيب وممدوح عباس ووليد العطار وهشام نصر وهاني العتال وهشام حطب.

التهم الموجهة إلى مرتضى منصور

أسندت النيابة إلى المتهم "مرتضى أحمد محمد منصور" أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف في حق المجنى عليه محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي علنا بأنه أسند إليه حال ظهوره بمؤتمر صحفي أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانونًا أو احتقاره عند أهل وطنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

مرتضى منصور

وجاء في الحيثيات أن مرتضى منصور سب المجني عليه محمد عثمان بإحدى الطرق العلانية بأن وجه إليه الألفاظ التي من شأنها أن تخدش الشرف والاعتبار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت النيابة العامة عقاب مرتضي منصور وفقا لنصوص المواد ۳/۱۷۱، ۱/۳۰۲، ۱/۳۰۳، ٣٠٦ من قانون العقوبات.

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