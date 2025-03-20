تفاصيل اصطدام جرار زراعي بسيارة ملاكي في طلخا.. الداخلية تكشف الأسباب

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر اصطدام قائد جرار زراعي بسيارة ملاكي عدة مرات بشكل متعمد، ما تسبب في تلفيات كبيرة بالسيارة، قبل أن يفر الجاني هاربًا من مكان الواقعة. ويرصد الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية.

بداية الواقعة.. مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات سابقة

البداية كانت عندما رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد جرار زراعي يصطدم عمدًا بسيارة ملاكي أكثر من مرة ويتسبب في أضرار جسيمة بها، ثم يهرب من المكان. وبالفحص والتحقيق من قِبل الجهات الأمنية، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 16 مارس الجاري بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل المشاجرة بين المتهم وصاحب السيارة

أوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الواقعة تعود إلى خلافات سابقة بين طرفين من مدينة طلخا، تطورت إلى مشاجرة بينهما. وخلال المشاجرة، تبادل الطرفان الاعتداء بالضرب، ما أسفر عن إصابة أحدهما بسحجات في الوجه. على خلفية ذلك، قرر المصاب الانتقام عبر قيادة جرار زراعي مملوك لوالده، دون لوحات معدنية، وقام بالاصطدام بسيارة الطرف الآخر عمدًا، متسببًا في تلفيات جسيمة بها، قبل أن يلوذ بالفرار.

القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية

أكدت وزارة الداخلية أنه فور التأكد من صحة الواقعة، تم تحديد هوية المتهم وضبطه على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المتهم والجرار الزراعي المستخدم في الواقعة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق طرفي المشاجرة. وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تحذر من السلوكيات العدوانية

وفي بيانها، حذرت وزارة الداخلية من السلوكيات العدوانية بين المواطنين التي قد تؤدي إلى الإضرار بالغير والممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.