موعد عرض مسلسل لام شمسية والقنوات الناقلة في رمضان 2025

يعرض مسلسل لام شمسية في النصف الثاني من رمضان 2025، ويبحث المشاهدين عن مواعيد عرضه والقنوات الناقلة، حيث يعد من أبرز الأعمال الدرامية التي يتابعها المشاهدين.





ويستعرض لكم موقع الموجز موعد عرض مسلسل لام شمسية الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان 2025 والقنوات الناقلة.



موعد عرض مسلسل لام شمسية

ويعرض مسلسل لام شمسية في النصف الثاني من رمضان على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، وكما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 12:45 مساء، وكما يعرض على قناة زي الوان الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 3 مساء، وكما يعرض على قناة الرشيد الساعة 7:20 مساء، بالإضافة لعرضه على منصة Watch it الرقمية بعد عرضه على التليفون.



قنوات عرض ملسلسل لام شمسية



ويعرض مسلسل لام شمسية خلال شهر رمضان 2025 على عدة قنوات، حيث يعرض قناة DMC، قناة DMC دراما، قناة زي الوان، قناة الرشيد، بالإضافة لعرضه على منصة Watch it الرقمية.





قائمة أبطال ملسلسل لام شمسية

ومسلسل لام شمسية من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، ويارا جبران ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.​​

قصة ملسلسل لام شمسية



ملسلسل لام شمسية تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، ويتناول قضايا مجتمعية هامة، حيثث ينقاش موضوعات وقضاية واسعة وجريئة.

ويتناول ملسلسل لام شمسية قضايا حساسة تتعلق بالتحرش بالأطفال، سواء في المدارس أو في الشوارع، ويطرح العمل تساؤلات حول المسؤولية عن هذه الجرائم هل أولياء الأمور او المجتمع.

وتدور أحداث مسلسل لام شمسية، عندما تكتشف مُعلمة أن عددًا من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها.





عدد حلقات مسلسل لام شمسية

ويستمر عرض مسلسل لام شمسية على مدار الـ15 حلقة، حيث ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة.

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