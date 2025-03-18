مسلسل لام شمسية الحلقة 2..القبض على طارق ونجاح الأطباء في إنقاذ حياة وسام

تضمنت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية، الذي يقوم ببطولته كل من أمينة خليل وأحمد السعدني، العديد من التطورات المثيرة، منها تعرض "وسام"محمد شاهين لفقدان الوعي بعدما تلقى ضربة قوية من "طارق" أحمد السعدني، جاء ذلك بعدما أخبرته زوجته"نيللي" أمينة خليل بأنها رأته وهو يتحرش بابنهما "يوسف"، وهذا دفعه يقوم بالاعتداء عليه.

ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة الثانية

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة الثانية، شهدت تلك الحلقة نقل وسام للمستشفى، وهناك أخبر طارق طاقم الاستقبال أنه فقد وعيه نتيجة تعديه عليه وسقوطه أرضًا، وعقب الفحوصات الطبية، يكتشف الأطباء أنه مصاباً بنزيف في المخ، فتم نقله سريعاً لغرفة العمليات.

مسلسل لام شمسية

مسلسل أمينة خليل الحلقة الثانية

ومع انتشار الخبر، وصلت الشرطة للمستشفى من أجل التحقيق في تلك الواقعة، وتم اصطحاب طارق لقسم الشرطة لاستكمال التحقيق معه، ورافقته لهناك زوجته نيللي مع محامية قريبتها، وتم احتجاز طارق لحين عرضه على النيابة في اليوم التالي.

أحداث مسلسل لام شمسية

كما نجح الأطباء في إيقاف النزيف وإنقاذ حياة وسام، في تلك اللحظة تعرف والدة وسام بما حدث، كما اتخذت نيللي خطوة جريئة بتقديمها ببلاغ رسمي ضده بتهمة هتك العرض، على أمل أن يساعد ذلك في تحسين موقف زوجها أمام القانون.

مسلسل لام شمسية



أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، إنتاج شركة ميديا هب - سعدي وجوهر، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، علي البيلي، وآخرون من النجوم.

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية تدور أحداثه عن قضية التعدي على الأطفال، وهي واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في السنوات الأخيرة، ويُعرض الموضوع من خلال إطار درامي توعوي حيث يُسلط الضوء على أبعاده الاجتماعية والإنسانية.

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