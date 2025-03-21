العثور على طبيب أسنان منتحرًا داخل فندق شهير بالهرم.. النيابة تحقق في الواقعة

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل الحادث

صرّحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طبيب أسنان، بعد العثور عليه منتحرًا داخل حمام أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الهرم، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الحادث، والتحقق من وجود أي شبهة جنائية.

ويكشف الموجز تفاصيل البلاغ في السطور التالية

بلاغ للشرطة يكشف الواقعة.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من مسؤول أحد الفنادق الشهيرة بدائرة قسم شرطة الهرم، يفيد بالعثور على جثة طبيب أسنان داخل الحمام، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث لفحص الملابسات.

تفاصيل العثور على الجثة



بفحص المكان، تبين العثور على جثمان طبيب أسنان شهير، يبلغ من العمر نحو 60 عامًا، ملقى على أرضية الحمام وبجواره أداة حادة "كتر"، حيث تبيّن إصابته بجروح قطعية في شرايين يده، ما يرجّح إقدامه على الانتحار.

تحريات المباحث تكشف كواليس الحادث



أوضحت تحريات مباحث الجيزة أن الطبيب أقدم على إنهاء حياته عن طريق قطع شرايين يده باستخدام "كتر"، حيث تم العثور على الجثة في وضعية تشير إلى عدم وجود آثار عنف أو مقاومة، ما يرجح عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

نقل الجثمان واستكمال التحقيقات



تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت استكمال التحقيقات لمعرفة دوافع الحادث، واستدعاء شهود العيان والعاملين بالفندق للاستماع إلى إفاداتهم حول الواقعة.

لا شبهة جنائية مبدئيًا

بحسب التحقيقات الأولية، لم يتم العثور على أي دلائل تشير إلى تدخل أطراف أخرى في الحادث، حيث أكدت المصادر الأمنية أن جميع الأدلة تشير إلى أن الطبيب أنهى حياته بنفسه داخل الفندق.

النيابة تواصل التحقيق



تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة باستكمال التحقيقات لمعرفة الأسباب التي دفعت الطبيب للانتحار، فضلًا عن فحص كاميرات المراقبة داخل الفندق، واستجواب الأشخاص الذين تواصلوا معه قبل وقوع الحادث.

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