تفاصيل العثور على جثة بعد التنقيب على الآثار بالشرقية وحبس 5 متهمين

أمرت نيابة الصالحية الجديدة بحبس خمسة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بـ التنقيب على الآثار وإخفاء جـ ـثة أحد شركائهم تحت الأرض.

التنقيب على الآثار

وخلال السطور التالية، يكشف الموجز، تفاصيل التنقيب على الآثار وإخفاء جـ ـثة صديق أحدهم تحت الأرض.

حبس متهمين

كشفت الأجهزة الأمنية وفرق البحث الجنائي تفاصيل واقعة التنقيب على الآثار، وذلك بعد العثور على جثـ ـة شخص يدعى "محمد ج. أ"، 50 عامًا، مدفونة أسفل حفرة في إحدى المناطق بدائرة الصالحية الجديدة، وبفحص الجـ ـثمان، تبين أن المتوفى كان يعمل في تجارة المفروشات، واتفق مع صديقه "ش" بـ التنقيب على الآثار يوم الجمعة الماضي، وأثناء الحفر، انهارت عليه الأتربة مما أدى إلى وفاته، فقام خمسة من المشاركين في عملية التنقيب بردم الحفرة لإخفاء الجثـ ـة.

التنقيب غير المشروع

بعد اختفاء الضحية، أبلغ شقيقه الشرطة، التي تمكنت بعد تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم بالتحريات، اعترفوا بارتكاب الواقعة، موضحين أنهم دفنوا الجثـ ـمان خشية انكشاف أمرهم، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 434 لسنة 2025 إدارة الصالحية الجديدة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، كما صرحت بدفن الجـ ـثمان بعد استكمال الإجراءات القانونية.

التنقيب على الآثار - أرشيفية

وفي اقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من إلقاء القبض على عصابة متخصصة في التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات في منطقة دار السلام ،وجاء هذا بعد ورود معلومات دقيقة إلى وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بأعمال الحفر بحثًا عن الآثار، وعلى ضوء هذه المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين.

تفاصيل عملية الضبط

بناءً على إذن من النيابة العامة، تحركت قوة أمنية إلى موقع الحفر، حيث تم ضبط ستة متهمين أثناء قيامهم بأعمال التنقيب داخل إحدى الغرف في العقار، وأثناء التفتيش، تم العثور على حفرة بقطر نصف متر وعمق 4 أمتار، بالإضافة إلى أدوات حفر مخصصة لهذا النشاط غير القانوني ،كما تم ضبط هاتف محمول يحتوي على أدلة رقمية تؤكد تورط المتهمين في العملية، وللمزيد للتفاصيل من هنـــــــــــــا.

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