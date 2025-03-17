حبس متهمين في قنا بعد مشاجرة مع ضابط شرطة.. إليك القصة الكاملة

قررت جهات التحقيق في قنا حبس المتهمين بالشروع في قـ ـتل ضابط شرطة خلال مشاجرة في نجع حمادي، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ضابط شرطة قنا

خلال السطور التالية، يقدم الموجز، تفاصيل الاعتداء على ضابط شرطة في قنا.

مشاجرة نجع حمادي

وأوضحت وزارة الداخلية، ردًا على ما تم تداوله عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تعرض الضابط للاعتداء نتيجة ارتكابه تجاوزات، أن الواقعة تعود إلى تاريخ 13 من الشهر الجاري، حيث كان الضابط يشتري مواد غذائية من أحد المحال التجارية في قنا دون الإفصاح عن هويته، واكتشف بيع المنتجات بأسعار أعلى من المعلن عنها، وعقب مشادة بينه وبين صاحب المحل وأحد العاملين، اعتدى عليه الأخرون.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط المتهمين في حينه وعرضهما على النيابة العامة، التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الادعاءات.

حبس متهمين في قنا

في سياق منفصل، لفظ شاب يدعى صبري أنفاسه الأخيرة، على يد بلطجي المعمورة والذي يدعى محمد بيرة، حيث سدد عدة طعنات نافذة بسلاح أبيض، بعدما اندلعت بينهما خلافات حادة نشبت بينهما.

استقبال جثة ضحية بلطجي المعمورة

وكانت الأجهزة الأمنية، التابعة لمديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت بلاغ من أحد المستشفيات، يشير لاستقبال جثة شاب بجسده عدة طعنات نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول للمستشفى.بلاغ ضد بلطجي المعمورة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، لمحل البلاغ، ليتضح من التحريات المبدئية أن الشاب المتوفي يدعى صبري، ووصل إلى المستشفى وهو غارقا في دمائه، بعدما تم تسديد له المتهم محمد الشهير بـ بيرة بلطجي المعمورة ، عدة طعنات نافذة.

بلطجي المعمورة يستغل نفوذه

وكشفت تحريات فريق المباحث أن "محمد بيرة" بلطجي المعمورة، والذي اشتهر بين أهالي المنطقة كان شخصا متجبرا ومتسلطا، إذ كان يعتقد دائمًا أنه فوق القانون، حيث استغل سمعته المخيفة في بسط نفوذه على الجميع، الأمر الذي جعل الكثيرين يهابونه ويتجنبون الاحتكاك به، متسببًا في حالة من الرعب بين السكان، ولباقي التفاصيل من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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