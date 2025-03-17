القصة الكاملة لـ تشويه وجه طالبة بمدرسة لغات في 6 أكتوبر على يد زميلاتها

تباشر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها في واقعة اعتداء على طالبة داخل مدرسة لغات، حيث وجهت الفتاة اتهاما لثلاث من زميلاتها وزميل رابع بتشويه وجهها والتعدي عليها بالضرب.

اعتداء طالبة في مدرسة 6 أكتوبر

وخلال التالي، يكشف الموجز، تفاصيل تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المدرسة والممرات المودية إلى دورات المياه لمعرفة السبب وكيف تم اعتداء طالبة في مدرسة 6 أكتوبر؟

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مدرسة 6 أكتوبر والممرات المودية إلى دورات المياه، حيث أفادت الطالبة بأن المعتدين لاحقوها وهاجموها داخل الحمام.

حادث مدرسة 6 أكتوبر

وشهدت مدرسة 6 أكتوبر، حادث مشابهًا، حيث تعرضت طالبة أخرى للاعتداء داخل دورة المياه من قبل ثلاثة طالبات وزميل لهن، ما أسفر عن إصابتها بجرح بطول 10 سم في وجهها وكدمات متفرقة بالجسم.

عنف الطلاب في المدارس

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور تم تحديد هوية المتهمين، وبدأت النيابة تحقيقاتها، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف التحريات، والاستماع لأقوال العاملين بالمدرسة وشهود العيان، بالإضافة إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

اعتداء طالبة في مدرسة 6 أكتوبر

وفي سياق منفصل، أمر قاضي المعارضات بالجيزة، تجديد حبس السائق المتهم بالشروع في قتل صديقه في منطقة المرج، على خلفية خلافات بينهم على أولوية المرور، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في المرج في وقت سابق عن اعترافات سائق سيارة ربع نقل، متهم بمحاولة قتل زميله وإصابته بعاهة مستديمة، وذلك على خلفية اندلاع خلاف بينهم حول أولوية التحميل.

شجار عنيف على أولوية المرور

وأكد السائق المتهم، أنه لم يقصد التعدي على زميله ولا محاولة الشجار معه، ولكن صديقه هو من بدأ بالتعدي عليه، في محاولة لاستفزازه وتوجيه عبارات سباب له نابية وإهانته والتحقير من شأنه وسط موقف السيارات.

مشاداة كلامية تسبب في اهة مستديمة لأحدهما

وتابع السائق المتهم، أن الشجار بينه وبين صديقه اندلعت على أولوية التحميل، مؤكدا أنه أراد أن يحمل الركاب وكان ينتظر حتى يخرج من الموقف، مشيرا إلى أنه أراد التوجه إلى بلدته عقب تنزيل الحمولة والإفطار مع أطفاله إلا أن المجني عليه رفض ونعته بألفاظ نابية وهو الأمر الذي لم يقبله، ولمعرفة باقي التفاصيل من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

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