تفاصيل حبس التيك توكر زين الزين في دهب بتهمة ارتداء ملابس النساء

أمرت جهات التحقيق بجنوب سيناء بحبس التيك توكر المعروف باسم "زين الزين" وصديقه 15 يومًا على ذمة التحقيق، فيما قررت الإفراج عن آخرين، وذلك على خلفية ارتدائه ملابس نسائية واتهامه بارتكاب أعمال منافية للآداب في مدينة دهب.

وفيما يلي يكشف الموجز تفاصيل القبض على التيك توكر في دهب

تفاصيل القبض على التيك توكر في دهب

تمكنت الأجهزة الأمنية في جنوب سيناء من ضبط التيك توكر الشهير ،زين الزين داخل سيارة ميكروباص، حيث كان يرتدي عباءة نسائية، ويضع مكياجًا كاملًا على وجهه، بالإضافة إلى ارتداء الإكسسوارات النسائية، وألقت الشرطة القبض عليه أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية بمدينة دهب.

التيك توكر زين الزين

ملابسات الواقعة وكشف تفاصيلها

بحسب مصادر أمنية، فإن الواقعة بدأت أثناء عودة زين الزين من رحلة استغرقت ثلاثة أيام بأحد الفنادق المطلة على البحر في مدينة دهب، حيث كان بصحبة مجموعة من أصدقائه داخل سيارة ميكروباص، وعند مروره بكمين أمني، اشتبه أحد الضباط في السيارة بسبب وجود أشخاص يبدون في وضع مريب،

عند طلب الضابط تحقيق الهوية من ركاب السيارة، تبين أن أحدهم، وهو التيك توكر زين الزين، كان يرتدي ملابس نسائية بالكامل، مما أثار الشكوك حول طبيعة نشاطه، وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة الأمنية التي تولت عملية القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة للتحقيق.

تحقيقات النيابة والإجراءات القانونية

أحالت الأجهزة الأمنية المتهمين إلى جهات التحقيق بمدينة نويبع، حيث قررت النيابة العامة حبس التيك توكر وصديقه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بينما تم الإفراج عن باقي الأشخاص الذين كانوا برفقته.

ومن المنتظر أن تستكمل النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة ما إذا كانت هناك جرائم أخرى متعلقة بالقضية، وسط توقعات بفرض عقوبات مشددة في حالة ثبوت التهم الموجهة للمتهمين.

ردود الفعل على الواقعة

أثارت القضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد للإجراءات الأمنية المتخذة ضد التيك توكر، ومعارض يرى أن الأمر يدخل في نطاق الحرية الشخصية، وفيما أكدت مصادر أمنية أن الحملة تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الظواهر المخالفة للقانون، والتصدي لأي أنشطة غير مشروعة تمس الآداب العامة.

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