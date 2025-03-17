تصادم مروع في أسيوط.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص

شهد الطريق الصحراوي الغربي، قبل محور منفلوط بمحافظة أسيوط، حادث بشع، إذ لقي شخص مصرعه وأُصيب ستة آخرون، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بعد تصادمها مع سيارة نقل.

وخلال السطور التالية، يكشف الموجز، تفاصيل حادث انقلاب سيارة ميكروباص بعد تصادمها مع سيارة نقل قبل محور منفلوط بمحافظة أسيوط.

حادث أسيوط اليوم

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يُفيد بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة وإصابات.

حادث الطريق الصحراوي

على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن وفاة شخص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

مستشفى أسيوط الجامعي

تم نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي ومستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث أسيوط اليوم - أرشيفية

وفي سياق منفصل، وقع حادث تصادم بين سيارتين على طريق طملاى - السادات في محافظة المنوفية، حيث أسفر عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين تم نقلهم إلى لمستشفى منوف العام وشبين الكوم ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بـ حادث المنوفية

وكان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث المنوفية حيث تصادم بين سيارتين على طريق طملاى - السادات في محافظة المنوفية، ووجود متوفين ومصابين.

انتقال الأجهزة الأمنية لمحل حادث المنوفية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ليتضح بعد الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق طملاى - السادات بمحافظة المنوفية، وأسفر حادث المنوفية عن مصرع 4 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، تم نقلهم إلى لمستشفى منوف العام وشبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضحايا حادث المنوفية

وجاءت أسماء المتوفين في حادث المنوفية كالتالي: "محمد علي، البالغ من العمر 30 سنة، إنسان حسانين عرفة البالغ من العمر 32 سنة، عاطف سيد، البالغ من العمر 53 سنة، ومصطفى سلامة البالغ من العمر 35 سنة، وللمعرفة أسماء مصابي حادث المنوفية من هنــــــــــــــــــــــــــا

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