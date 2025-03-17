شركات وهمية ومناقصات تخالف القانون.. تفاصيل محاكمة المتهمين بقضية فساد مجلس الدولة

مجلس الدولة .. حددت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة جمال اللبان و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية، ليس لها وجود على أرض الواقع، ومناقصات بالأمر المباشر، يوم 10 يونيو المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.

جاء ذلك على خلفية انعقاد جلسة محكمة جنايات جنوب الجيزة، لمحاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مايقرب من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات، ليس لها أساس على أرض الواقع وشركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، في قضية فساد تم كشفها بمجلس الدولة.

إحالة المتهمين في قضية فساد مجلس الدولة لنيابة الأموال العامة

الموجزيرصد تفاصيل المحاكمة، حيث أحالت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق المتهم جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 رجال أعمال آخرين إلى محكمة الجنايات، وتوجيه تهمة التسهيل والاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.

المتهمين بقضية فساد مجلس الدولة يستولون على 70 مليون جنيه

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، سرق بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، وهذا المال يقدر بمبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا، والمملوك لجهة عمله.

المتهمين بـ فساد مجلس الدولة

مجال التوريدات الوهمي يكشف قضية فساد مجلس الدولة

وتابع أمر إحالة المتهم بـ مجلس الدولة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات تابعة لهم وتعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى وهمية، تعمل في ذات المجال بأنفسهم، فضلا عن الاستعانة بآخرين يتبعونهم.

مناقصات وهمية وغير قانونية في قضية فساد مجلس الدولة

وتولى المتهم الأول حسب اختصاصه الوظيفي إعداد أكثر من مذكرة بـ احتياجات مجلس الدولة المختلفة، ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات.

دعوات مناقصات لشركات وهمية

وحرر المتهم دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، معدا محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة، بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

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