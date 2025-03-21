ضبط مصنع غير مرخص لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر في كرداسة

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة في ضبط مصنع غير مرخص لتدوير زيوت السيارات مجهولة المصدر في منطقة كرداسة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة.

ويكشف الموجز تفاصيل عملية الضبط في السطور التالية

تفاصيل عملية الضبط



كشفت التحريات الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن قيام أحد الأشخاص، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بإدارة مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبعد التأكد من صحة المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية، تم استهداف المصنع وضبط المتهم داخل المنشأة.

المضبوطات داخل المصنع



عثر رجال الأمن داخل المصنع على كميات كبيرة من الزيوت مجهولة المصدر والمواد المستخدمة في عملية إعادة التدوير، والتي جاءت كالتالي:

1 طن من زيوت السيارات المعاد تدويرها.

54 طنًا من الزيوت المتهالكة المخزنة داخل خزان ضخم.

3 أطنان من تراب التبييض المستخدم في عملية التنقية.

مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع الزيوت.



إجراءات قانونية ضد المخالفين



بمواجهة المتهم، أقر بإدارة المصنع دون الحصول على ترخيص، واعترف بأن الزيوت التي يتم معالجتها مجهولة المصدر، وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.

تحذيرات من استخدام زيوت مجهولة المصدر



تشكل زيوت السيارات مجهولة المصدر خطرًا كبيرًا على سلامة المركبات والبيئة، حيث يمكن أن تؤدي إلى تلف المحركات، وتسبب تلوثًا بيئيًا خطيرًا عند إعادة تدويرها بطرق غير آمنة، وتناشد الجهات المختصة المواطنين بضرورة التأكد من مصدر الزيوت المستخدمة، واللجوء إلى المنتجات المعتمدة للحفاظ على سلامة المركبات والحد من المخاطر البيئية.

جهود مستمرة لمكافحة الغش التجاري

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة كافة أشكال الغش التجاري والأنشطة غير المشروعة، وتشدد على اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين للحفاظ على النظام العام وحماية المستهلكين من المنتجات الضارة.

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