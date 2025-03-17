حبس رئيس مدينة السادات الأسبق و3 موظفين في قضية رشوة

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مدينة السادات الأسبق وثلاثة موظفين عموميين بمجلس المدينة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ثبوت تورطهم في قضايا رشوة واستغلال نفوذ لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

ويكشف الموجز في السطور التالية تفاصيل القضية

قضايا رشوة.. تفاصيل التحقيقات تكشف المخالفات

كشفت التحقيقات الأولية عن تورط المسؤول السابق والموظفين الثلاثة في تقاضي رشاوى مالية مستغلين مناصبهم في تحقيق مكاسب شخصية، بما يخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل في الجهات الحكومية، كما أظهرت عمليات الفحص التي أجرتها الجهات المختصة وجود عشرات المخالفات القانونية في المستندات الرسمية الخاصة بالمتهمين، مما أكد تورطهم في أعمال فساد مالي وإداري.

قضايا رشوة.. الأجهزة الأمنية تجمع الأدلة وتلقي القبض على المتهمين

قامت الأجهزة الأمنية المختصة بجمع الأدلة والمستندات التي تثبت تورط المتهمين في القضية، وبناءً على هذه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، حيث نجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة التي قررت حبسهم احتياطياً لحين استكمال التحقيقات.

قضايا رشوة.. استدعاء مسؤولين لسماع أقوالهم

قررت النيابة استدعاء مجري التحريات لسماع أقواله، بالإضافة إلى استدعاء أحد القيادات بمحافظة المنوفية للإدلاء بشهادته حول القضية، وذلك في إطار استكمال التحقيقات وجمع المزيد من الأدلة حول الواقعة.

محافظ المنوفية يصدر قراراً باستبعاد المتهمين

عقب اكتشاف المخالفات القانونية التي ارتكبها المتهمون، أصدر محافظ المنوفية قراراً باستبعادهم من وظائفهم لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم.

قضايا رشوة.. مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية

تأتي هذه القضية ضمن جهود الأجهزة الرقابية والأمنية في مكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية، حيث تؤكد الدولة على محاسبة المسؤولين الفاسدين وتطبيق القانون بكل حزم لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على المال العام.

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