زوجة تستدرج زوجها بحيلة الإفطار العائلي وتحتجزه في شقة للابتزاز بالسلام

في واقعة غريبة شهدتها منطقة السلام بمحافظة القاهرة، أبلغ شاب من محافظة الجيزة قسم شرطة السلام أول عن تعرض والده للاحتجاز داخل شقة شقيق زوجته الثانية، وذلك بعد استدراجه بحيلة لم تكن متوقعة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من الشاب يفيد بأن زوجة والده الثانية قامت باستدراجه بحجة تناول الإفطار مع أسرتها، ولكن سرعان ما تبين أن هذا اللقاء العائلي كان مجرد خدعة، حيث تم احتجازه داخل شقة شقيقها بمساعدة أحد أقاربها، وهناك، تم تقييده والتعدي عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته بجروح.

دوافع الاحتجاز والاعتداء

أظهرت التحقيقات الأولية أن السبب وراء الحادثة كان خلافات عائلية ،والزوجة استغلت ثقة زوجها فيها، واستدرجته إلى شقة شقيقها بحجة اللقاء العائلي، ولكن بمجرد وصوله، تحولت الأجواء إلى مشهد عنيف، إذ تم تقييده وضربه في محاولة لابتزازه ماليًا.

ابتزاز الضحية ماليًا

لم يتوقف الأمر عند الاعتداء الجسدي فقط، بل حاول الجناة إجبار الضحية على تحويل مبالغ مالية لهم مقابل إطلاق سراحه، وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية بشكل سريع بعد تلقي البلاغ، لبدء التحقيقات وضبط المتهمين.

تحرك الأجهزة الأمنية والقبض على المتهمين

بعد تقنين الإجراءات، داهمت قوات الشرطة الشقة التي كان يحتجز فيها الرجل، وألقت القبض على جميع المتورطين في الجريمة، وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة، مؤكدين صحة تفاصيل البلاغ المقدم ضدهم.

الإجراءات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادثة، ويواجه المتهمون من الزوجة وشركائها اتهامات بالاحتجاز القسري والاعتداء الجسدي والابتزاز المالي، ومن المتوقع أن تصدر النيابة قرارها خلال الساعات المقبلة.

حوادث الابتزاز العائلي في تزايد

تشير هذه الحادثة إلى تزايد حوادث الابتزاز المالي حتى داخل نطاق العائلة، ويؤكد خبراء القانون أن مثل هذه الجرائم تُصنَّف ضمن الجرائم الجنائية الكبرى التي تستوجب عقوبات رادعة، خاصة عندما يكون الجاني أحد أفراد الأسرة.

تحذير من الأساليب الاحتيالية

تُحذر الجهات الأمنية المواطنين من الوقوع ضحايا لمثل هذه الحيل، مؤكدة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة للابتزاز أو الاستدراج المشبوه، كما تشدد على أهمية التأكد من سلامة النوايا قبل تلبية أي دعوة غير متوقعة.

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