وفاة زوجة مدير شركة سياحة داخل حمام شقتها في زهراء المعادي

أعلنت أجهزة أمن القاهرة عن تفاصيل حادث وفاة زوجة مدير شركة سياحة داخل حمام شقتها بمنطقة زهراء المعادي. بعد إجراء التحريات اللازمة، تم التوصل إلى أن المتوفية قد قامت بتناول مادة مطهرة داخل حمام غرفتها في ظروف محزنة، بعد معاناتها من أزمة نفسية شديدة بسبب خلافات أسرية مرّت بها مؤخراً.

ويكشف الموجز تفاصيل التحقيقات والتحريات الأولية

تفاصيل التحقيقات والتحريات الأولية



أوضحت التحريات التي قامت بها الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن الجثة كانت ترتدي ملابسها بالكامل، كما تبين عدم وجود أي آثار عنف على الأبواب أو النوافذ في الشقة، وعليه، تم التأكد من سلامة باب الحمام الذي وُجدت فيه الجثة، ما يشير إلى عدم وجود أي شبهة جنائية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتوفاة كانت تمر بفترة صعبة على الصعيدين النفسي والعاطفي، وهو ما جعلها تتخذ قرار إنهاء حياتها باستخدام مادة مطهرة، هذا وقد أكد شهود العيان وأهلية المتوفاة، خلال التحقيقات، أنها كانت تمر بتوترات نفسية جراء مشكلات أسرية.

تحقيقات الأجهزة الأمنية والمتابعة



في وقت سابق، تلقت أجهزة أمن القاهرة بلاغاً من مدير شركة السياحة يفيد بالعثور على جثة زوجته داخل حمام شقتها بمنطقة زهراء المعادي، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث لمعاينته.

وفي وقت لاحق، تم نقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية، وأكدت أجهزة الأمن أنه لا يوجد أي شبهة جنائية وراء الحادث، وأنه يتعلق بحالة انتحار ناتجة عن أزمة نفسية حادة.

خلفيات الحادث وأسباب الانتحار



أكدت المصادر أن الضغوط النفسية والاختلالات العائلية التي كانت تعيشها المتوفاة قد أسهمت بشكل كبير في اتخاذ هذا القرار المأساوي، وقد كشفت التحقيقات أن المتوفاة كانت قد تركت عملها مؤخرًا، وهو ما ساهم في زيادة حالتها النفسية المتدهورة.

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