النيابة العامة تأمر بسرعة إنهاء التحريات حول تعريض حياة طفلة للخطر

أمرت النيابة العامة بسرعة إنهاء التحريات التكميلية في قضية الطفلة التي تبلغ من العمر عامين، والتي تركتها والدتها في شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس للتسول واستجداء المارة. وتواجه والدة الطفلة اتهامات بالإهمال الجسيم وتعريض حياة ابنتها للخطر، حيث أمرت النيابة العامة بضبطها وإحضارها، مع إيداع الطفلة إحدى دور الرعاية حفاظًا على سلامتها، ويرصد الموجز تفاصيل.

تفاصيل الواقعة: بلاغ من شاب يقود لكشف المأساة

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من أحد الشباب، أفاد فيه بمشاهدته لطفلة صغيرة تقف حافية القدمين في شارع التسعين، في حالة صحية يرثى لها، وتعاني من إعياء شديد. وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة، وتم اصطحاب الطفلة، والقيام بالفحص الطبي اللازم لها.

تحقيقات تكشف عن ممارسة مستمرة للتسول

أظهرت التحقيقات الأولية أن والدة الطفلة اعتادت ترك ابنتها في شارع التسعين منذ ساعات الفجر وحتى غروب الشمس بشكل يومي، دون توفير طعام أو شراب لها، أو حتى حذاء يحمي قدميها من الأرض. ووفقًا لما توصلت إليه التحريات، فإن الطفلة كانت تجلس لفترات طويلة تستجدي المارة دون أي رعاية أو إشراف من والدتها، ما يشكل جريمة إهمال واضحة.

النيابة العامة تتخذ إجراءات عاجلة لحماية الطفلة

وبناءً على تلك الوقائع، أصدرت النيابة العامة قرارًا عاجلًا بإيداع الطفلة في إحدى دور الرعاية، مع إجراء كشف طبي شامل عليها للاطمئنان على حالتها الصحية. كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار والدة الطفلة للتحقيق معها في واقعة الإهمال وتعريض حياة طفلتها للخطر.

تحركات أمنية عاجلة لإنهاء القضية

تواصل أجهزة الأمن جهودها لاستكمال التحريات التكميلية التي طالبت بها النيابة العامة، في محاولة للكشف عن مزيد من تفاصيل الواقعة، وبيان إذا ما كان هناك شركاء آخرون في الجريمة. كما تجري التحقيقات للتأكد من عدم وجود سوابق مشابهة للأم في وقائع إهمال أو تعريض حياة أطفال للخطر.

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