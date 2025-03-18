غيرة الستات تدفع الزوجة الثانية لاحتجاز الزوج المسن بمنزل شقيقها

الزوج المسن .. "عملولي كمين وكتفوني وضربوني"، بتلك الكلمات بدأ المسن أقواله أمام نيابة السلام، بعدما تعرض للاحتجاز على يد زوجته الثانية، فضلا عن إرغامه على توقيع إيصالات أمانة، وتحويل أموال لها بعدما اندلعت بينهما الخلافات الزوجية.

الموجز ترصد تفاصيل الحادث.

الزوجة الثانية تغار من ضرتها وتنتقم من زوجها

وتابع الزوج المسن أن زوجته الثانية كانت تغار من زوجته الأولى بشدة، ودائما ما تطلب منه تطليقها وهجرها، وعندما يرفض تفتعل معه الخلافات، مشيرا إلى أنها تركت منزل الزوجية لفترة طويلة بعدما اندلعت بينهما الخلافات بسبب طلبها للمال بكثرة، وعندما طلب منها الانفصال طالبته بأموال فوق قدرته المالية، مما جعله يصرف النظر عن الطلاق.

الزوجة الثانية المتهمة

الزوجة الثانية تنصب فخ لزوجها بمنزل أخيها

وأضاف الزوج المسن، أن يوم الحادث هاتفته زوجته الثانية، وطلبت منه أن يأتي لمنزل شقيقها، مؤكدة له أنها تناست كل الخلافات بينهما، وفقط تريد أن تقضي رمضان معه، ولكنه لم يعي أن ما تفعله هو مجرد فخ للنيل منه، وما إن ذهب لمنزل أخيها حتى فوجئ بالمتهمة وشقيقها وآخر يعتدوا عليه بالضرب، ومن ثم قيدوه واحتجزوه كرها عنه طالبين منه أموال.

بلاغ باحتجاز الزوج المسن

وتلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا من طالب يشير إلى استدراج زوجة والده الثانية لوالده واحتجازه، في العقار الذي تسكن في الكائن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت القوات المختصة ليتضح وجود خلافات أسرية بين والد الطالب الشاكي وزوجته الثانية، استدرجت على إثره المتهمة زوجها في منزل شقيقها بحجة الإفطار مع أسرتها.

وأكدت تحريات المباحث المبدئية، أنه فور وصول الزوج المسن، قامت زوجته وأشقائها بتقييده مستعينين بأحد أقاربهم، ثم تعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته ثم ابتزوه وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية لهم.

ضبط المتهمين بالاعتداء على الزوج المسن

وتم استئذان النيابة العامة وتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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