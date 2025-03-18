خسائر فادحة قبل العيد في حريق مزلقان منشأة ناصر.. تفاصيل صادمة

حريق مزلقان منشأة ناصر .. كشف صاحب إحدى المحلات التي تفحمت فيمنطقة مزلقان منشأة ناصر، عن بداية الحريق والتي كانت الساعة 7 مساء أمس، حيث اندلع في ستارة محل أحذية بجوار المزلقان، لتنتشر النيران بسرعة كبيرة، حتى وصل إلى أربعة محلات مجاورة.

ضحايا حريق مزلقان منشأة ناصر

وأضاف، أن الخسائر فادحة وكبيرة في حريق مزلقان منشأة ناصر، متابعا: "بيوتنا خربت وأنا بقالي 15 سنة شغال في المكان ده".

الموجز ترصد تفاصيل الحريق.

حريق منشأة ناصر

وتابع أن سيارات الحماية المدنية لم تتمكن من الوصول بسهولة إلى محل حريق مزلقان منشأة ناصر، وذلك بسبب المفروشات التي كانت منتشرة في كل مكان بالمنطقة، مشيرا إلى اضطرار هدم اللوادر الخاصة بالحماية المدنية لـ5 محلات تعرضوا لـ حريق مزلقان منشأة ناصر، كي يتمكنوا من الوصول للحريق، وتسهيل عمليات التبريد، ومنع تجدد النيران مرة أخرى.

وكانت قوات الحماية المدنية استعانت بـ5 لوادر كي يزيلوا الهياكل الخاصة بالمحلات المحترقة بالكامل وإبعادها، الأمر الذي أتاح لقوات الإنقاذ البري تنفيذ مهامها بكفاءة لضمان السيطرة الكاملة على حريق مزلقان منشأة ناصر.

حريق منشأة ناصر

حريق منشأة ناصر

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق منشأة ناصر، والذي اندلع في عدد من المحلات الخاصة بالملابس على طريق مزلقان منشأة ناصر، حيث دفعت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة بـ 12 سيارة إطفاء، مملؤة بـ3 خزانات للمياه.

بلاغ بـ حريق منشأة ناصر

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق منشأة ناصر في عدة محلات خاصة بالملابس على طريق مزلقان منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة مدعومة بسيارات الإسعاف وفريق من قوات الحماية المدنية، للسيطرة على حريق منشأة ناصر ونقل أي مصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

حريق منشأة ناصر

5 سيارات إسعاف تحسبا للطوارئ

وتمركزت 5 سيارات إسعاف بمحل حريق منشأة ناصر تحسبًا لوجود أي طارئ بشأن الحريق، والذي شب في أكثر من محل خاص بالملابس في منطقة مزلقان منشأة ناصر بالقاهرة، حيث أثار الحريق حالة من الهلع بين الأهالي.

حريق منشأة ناصر

ويبذل فريق قوات الحماية المدنية جهوده لاحتواء حريق منشأة ناصر، وسط تكثيف الجهود لمنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

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