جريمة قتل.. أم تتجرد من إنسانيتهاوتلقي برضيعها من الطابق الثالث

جريمة قتل.. في واقعة صادمة، ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على عاملة متهمة بقتل رضيعها عقب ولادته مباشرة، وذلك بعد أن ألقته من شرفة إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة ثانِ أكتوبر، في محاولة للتخلص منه وإنهاء الفضيحة التي لاحقتها.

ويكشف الموجز تفاصيل الواقعة في السطور التالية

جريمة قتل.. تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثان، يفيد بعثور الأهالي على جثمان طفل حديث الولادة، مهشم الجسد في أحد الشوارع، أثناء مرورهم بالمنطقة.

على الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وعُثر على جثة الرضيع، مجهول الهوية، وعمره لا يتجاوز اليوم الواحد، وبه آثار كسور وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده. تم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وبدأت التحقيقات لكشف غموض الواقعة.

جريمة قتل.. اعترافات المتهمة ودوافع الجريمة

كشفت التحريات أن والدة الطفل، وهي عاملة تبلغ من العمر 36 عامًا، هي من ارتكبت الجريمة بعد إنجابها لطفل من علاقة غير شرعية مع شاب عاطل.

وأوضحت المتهمة خلال استجوابها أنها كانت على علاقة غير مشروعة مع شاب، وحينما اكتشفت حملها، غادرت منزل أسرتها وانتقلت للإقامة في منزل خالتها بدائرة قسم شرطة ثانِ أكتوبر، حيث وضعت الطفل هناك.

وأشارت إلى أنها حاولت التواصل مع والد الطفل لإجباره على الاعتراف به أو الزواج منها، لكنه رفض تمامًا. وفي لحظة يأس وصدمة، قررت التخلص من الرضيع بإلقائه من شرفة الطابق الثالث.

جريمة قتل.. تحقيقات الشرطة والإجراءات القانونية

يواصل رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة، حيث يتم فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود لكشف المزيد من التفاصيل حول الجريمة،

تم القبض على الأم المتهمة وعشيقها العاطل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وكما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات لمعرفة المزيد من الملابسات وتحديد العقوبة القانونية المناسبة للمتهمة وشريكها.

جرائم العنف ضد الأطفال.. ظاهرة متكررة تستدعي العقوبات الرادعة

تسلط هذه الجريمة الضوء على قضايا العنف ضد الأطفال حديثي الولادة، خاصة الناتجة عن العلاقات غير المشروعة، والتي تنتهي في كثير من الأحيان بجرائم مأساوية مماثلة.

ويطالب خبراء القانون والمجتمع بضرورة تشديد العقوبات على مثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى تكثيف التوعية حول أهمية المسؤولية الأسرية والأخلاقية، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تهز وجدان المجتمع.

اقرأ أيضاً

القصة الكاملة لـ تشويه وجه طالبة بمدرسة لغات في 6 أكتوبر على يد زميلاتها



تصادم مروع في أسيوط.. مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص

