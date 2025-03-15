تفاصيل جريمة الغربية.. مقـ ـتل سيدة على يد طليقها ووضعها في جوال

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة إلى المستشار أيمن سالم، مدير نيابة مركز قطور، بفتح تحقيق عاجل في واقعة مقتل سيدة ثلاثينية على يد طليقها، حيث أقدم على إنهاء حياتها ووضعها داخل جوال قبل إلقائها في إحدى الترع بقرية صرد التابعة لمركز قطور، كما وجّهت النيابة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مقـ ـتل سيدة في الغربية

وخلال السطور التالية، يكشف الموجز، كافة التفاصيل عن الواقعة.

تحقيقات النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بسرعة سماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، واستعجال تقرير الطب الشرعي للوقوف على ملابسات الوفاة.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد نجحت في كشف غموض العثور على جثة سيدة داخل جوال بمصرف في عزبة بدر الدين رأفت، المعروفة بـ"حميد أبو عامر"، بنطاق قرية الجعفرية باتجاه قرية صرد.

وتوصلت تحريات مباحث مركز قطور إلى أن المجني عليها تُدعى "م. ن"، وهي ربة منزل من قرية كتامة، وكانت على خلافات مالية مع طليقها، ما دفعه لارتكاب الجريمة.

اعترافات المتهم

وبعد جهود مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، الذي أقر بارتكابه الجريمة، موضحًا أنه استدرج طليقته بهدف التخلص منها، ثم قام بخنقها وإلقاء جثـ ـتها في الترعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحري عن ظروف وملابسات الواقعة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقـ ـتل سيدة في الغربية

وفي واقعة أخرى، أقر حارس عقار، تم اتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج باعترافات تفصيلية أمام نيابة الوايلي.

وأكد حارس العقار المتهم، بأنه هتك عرض الطفل تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة، مضيفا أنه استغل تواجد الطفل بمفرده في مدخل العمارة فاستدرجه حتى الجراج ثم قيده كرها عنها.

وتابع حارس العقار المتهم، بأنه كمم فم المجني عليه وهتك عرضه بالقوة ثم تركه بعد أن انتهى من فعلته.

وأشار الوالدين إلى أنهما كانا يأمنان الحارس، الجميع كان يأمنه، فهو يبدو على وجهه الطيبة والسيرة الحسنة، لا يعيد شخصا سائلا، ودوما ما يذكر الله في حديثه، ولكن ما حدث جعل الجميع يعرف أنه يتخذ الدين ستارة لأفعاله الدنيئة، وشهوته الشيطانية.

حارس عقار الوايلي يستدرج الطفل لهتك عرضه

الحارس كان يضمر الشر لـ طفل الوايلي، تحين فرصة تواجده وحيدا أثناء دخوله العقار، وبقطعة حلوى أغرى الطفل والذي سارع للسير مع الحارس، ضاحكا آملا في قطعة الحلوى، ليفاجأ بأن الحارس ينتهك عرضه ويقيم معه العيب على حد قول الطفل لوالديه.

حارس العقار المتهم

الأب فوجئ باتصال من زوجته تصرخ وتبكي له في الهاتف، وعندما استفسر عما حدث، اكتشف أن زوجته كان تجلس في شقتها لتتفاجئ بصغيرها يدخل وهو يبكي بشدة وعندما استفسرت منه عما حدث، أخبرها بأن حارس العقار لمس أجزاء حساسة من جسده بالقوة، كما أنه انتهك عرضه وأقام معه فعل اللواط بالإجبار، وللمزيد من التفاصيل من هنـــــــــا.

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