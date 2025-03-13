هتـ.ـك براءتها وعرضها.. ماذا فعل والد طفلة المطرية بأحلام صغيرته؟

طفلة المطرية .. انتهك حرمة الشهر الكريم كما انتهك حرمة طفلته، تلك الصغيرة التي طالما رأت والدها البطل في عينيها، وككل البنات كان هو فارسها الأول، ولكن هذا الفارس استغل برائتها وثقتها فيه، وفض بكارتها، لتسقط حبات الرمان على فستانها الأبيض، وتدنسه بدنو أب غلب الشيطان.

الموجز ترصد تفاصيل الحادث.

الأب يدمر أحلام طفلة المطرية

الصغيرة ذات الـ17 عاما حلمت كثيرا بفستانها الأبيض، وفارسها المغوار، من يقود الجواد كي ينتشلها ويحول أحلامها لحقيقة، ولكن هذا الأب غلبت نفسه الأمارة بالسوء شيطانه الذي سلسل في نهار رمضان، ليعلن أنه هو الشيطان بنفسه، ودمر أحلام تلك الطفلة، وقتل فارسها.

الأب يهتك عرض طفلة المطرية

وكان والد طفلة المطرية تجرد من مشاعره الإنسانية وتحولت من مشاعرة أبوة لمشاعر شهوانية لذئب بشري، حيث قام بهتك عرض صغيرته، البالغة من العمر 17 عاما في نهار رمضان، في منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة.

بلاغ بانتهاك أب لعرض ابنته

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة، مفاده حضور فتاة مع والدتها إلى مستشفى المطرية، وعليها آثار تعدٍ جنسي واضح، لتقر طفلة المطرية بعد سؤالها بقيام والدها بهتك عرضها في نهار رمضان.

وتم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل الواقعة.

الأب المتهم

حارس عقار الوايلي ينتهك عرض الصغير

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة، مفاده حضور فتاة مع والدتها إلى مستشفى المطرية، وعليها آثار تعدٍ جنسي واضح، لتقر الطفلة بعد سؤالها بقيام والدها بهتك عرضها في نهار رمضان.

وتم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل الواقعة.

نيابة الوايلي تأمر بحبس حارس العقار

وكانت نيابة الوايلي قد أمرت بحبس حارس عقار على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج العقار لـ4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بتكشيل فريق من المباحث الجنائية والانتهاء من إجراء التحريات حول الواقعة، وعرض الطفل المجني عليه على الطب الشرعي، للتأكد من تعرض الطفل لاعتداء جنسي من عدمه.

بلاغ لقسم شرطة الوايلي

وتلقى قسم شرطة الوايلي بلاغًا من أسرة الطفل المجني عليه، ضد حارس العقار الذين يقيمون فيه بخطف نجلهم وهتك عرضه، وتم إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وأحكمت قوات المباحث العامة الأكمنة اللازمة، لتستطع قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على المتهم، وتمت مواجهة حارس العقار المتهم، حيث اعترف بهتك عرض الطفل بالقوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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