اليوم أولى محاكمات قاتـ.ـل المتسولة بعد خلافهما على جرعة المخدرات

قاتل المتسولة .. الشارع مسكنهما تغطيهما السماء بهوائها، ويلتحفان بستار الليل، تلك كانت حياتهما، اتخذا من المخدرات وسيلة كي يتعايشان ويعيشان، تلهيهما عما يعيشان فيه، تعطيهما بعض النشوة والمتعة القصيرة.

الموجز ترصد التفاصيل.

قاتل المتسولة يختلف معها على جرعة مخدرات

المتسولة وصديقها القاتل كانا يعملان طوال النهار في مهنة التسول، وفي الليل ينفقان ما جمعاه في تعاطي المخدرات، وبتلك الليلة الأخيرة، اختلفا على المخدرات، أراد كل منهما جرعة أكبر، ليقرر المتهم التخلص من المجني عليها، وبالفعل غدر بها وطعنها حتى فارقت الحياة.

قاتل المتسولة

محاكمة قاتل المتسولة

وتنظر اليوم محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة قاتل المتسولة، بسبب خلافهما على جرعة مخدرات.

بداية واقعة قاتل المتسولة

وكانت بداية الواقعة عندما، تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا، يفيد بالعثور على فتاة ملقاة في الشارع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث، لمحل الواقعة، ليتضح من التحريات والتحقيقات أن المجني عليها فتاة متسولة، وتمت إصابتها بجرح في رأسها.

قاتل المتسولة اعتدى عليها بالضرب وفر هاربا

واتضح من التحريات الأولية أن قاتل المتسولة هو صديقها، حيث اعتدى عليها بالضرب بسبب اندلاع الخلافات بينهما على تعاطي المخدرات، ليفر هاربا بعدها.

قاتل المتسولة اعترف بجريمته أمام النيابة العامة

وتم إحكام الكمائن وإلقاء القبض على قاتل المتسولة، بقر بارتكاب جريمته، أمام النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أمرت سابقا بتأجيل محاكمة عاطل على خلفية اتهامه بقتل فتاة متسولة، لجلسة 18 مارس للمستندات.

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