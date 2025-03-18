17 سيارة إطفاء وإسعاف.. ماذا حدث في حريق منشأة ناصر

حريق منشأة ناصر .. تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق منشأة ناصر، والذي اندلع في عدد من المحلات الخاصة بالملابس على طريق مزلقان منشأة ناصر، حيث دفعت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة بـ 12 سيارة إطفاء، مملؤة بـ3 خزانات للمياه.

الموجز ترصد تفاصيل الحريق.

حريق منشأة ناصر

بلاغ بـ حريق منشأة ناصر

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا بـ نشوب حريق منشأة ناصر في عدة محلات خاصة بالملابس على طريق مزلقان منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة مدعومة بسيارات الإسعاف وفريق من قوات الحماية المدنية، للسيطرة على حريق منشأة ناصر ونقل أي مصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

حريق منشأة ناصر

5 سيارات إسعاف تحسبا للطوارئ

وتمركزت 5 سيارات إسعاف بـ محل حريق منشأة ناصر تحسبًا لوجود أي طارئ بشأن الحريق، والذي شب في أكثر من محل خاص بالملابس في منطقة مزلقان منشأة ناصر بالقاهرة، حيث أثار الحريق حالة من الهلع بين الأهالي.

ويبذل فريق قوات الحماية المدنية جهوده لاحتواء حريق منشأة ناصر، وسط تكثيف الجهود لمنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

حريق منشأة ناصر

حريق أبو النمرس

وفي وقت سابق نشب حريق ضخم داخل شقة سكنية في منطقة أبو النمرس، مما أسفر عن خسائر بشرية فادحة، والحريق أدى إلى وفاة ربة منزل وطفلين في الحادث، مما أثار حالة من الحزن في المنطقة ،والحريق كان مفاجئًا، مما صعب من مهمة السيطرة عليه في البداية.

استجابة فرق الحماية المدنية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بنشوب الحريق، وتم إرسال 3 سيارات إطفاء على الفور، وبمجرد وصول رجال الحماية المدنية إلى الموقع، تم فرض كردون أمني حول منطقة الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، وبفضل الجهود السريعة والفعالة، تم السيطرة على الحريق قبل أن يتسبب في المزيد من الأضرار.

جهود السيطرة على الحريق

نجح رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق بسرعة كبيرة وتمكنوا من السيطرة عليه في وقت قياسي، ولكن الحريق أسفر عن فقدان أرواح الأبرياء، وعملية الإطفاء كانت صعبة نظرًا لانتشار النيران بسرعة داخل الشقة، لكن تمكنت الفرق من الحد من الأضرار وحماية المباني المجاورة.

أسفر الحريق عن وفاة ربة منزل وطفلين، وقد تم نقل الجثث إلى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة، والحادث ترك حالة من الحزن بين الأهالي، الذين عبروا عن استيائهم من وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية. تعتبر هذه الحوادث من أكثر الأحداث المؤلمة التي تؤثر على المجتمعات بشكل عميق.

حريق منشأة ناصر

الإجراءات القانونية والتحقيقات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل السلطات المختصة، وبدأت التحقيقات لتحديد سبب الحريق، وتشمل جمع الأدلة والشهادات من الجيران وأفراد الأسرة، ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات عن الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق، سواء كانت نتيجة لإهمال أو خلل في الأجهزة الكهربائية.

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