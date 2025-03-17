تفاصيل حكم حبس البلوجر عبدالله محمد.. بتهمة سب وقذف رضوى الشربيني

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، بحبس البلوجر عبدالله محمد، الشهير بصانع محتوى "خليك راجل"، لمدة شهر، وذلك بعد اتهامه بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجاء الحكم بعد جلستين من المحاكمة في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا.

ويبين الموجز فيما يلي تفاصيل بلاغ رضوى الشربيني ضد البلوجر عبدالله محمد

تفاصيل بلاغ رضوى الشربيني ضد البلوجر عبدالله محمد

تقدمت الإعلامية رضوى الشربيني ببلاغ رسمي ضد البلوجر عبدالله محمد، تتهمه فيه بالإساءة إليها والتشهير بها عبر محتوى نشره على منصة "إنستجرام"، وأوضح البلاغ، الذي قدمه محاميها، أن البلوجر استخدم ألفاظًا مسيئة ووصفها بعبارات مشينة في مقاطع فيديو تهدف إلى تحقيق مشاهدات عالية.

وأرفق المحامي في البلاغ مقاطع فيديو تضمنت سبًا وقذفًا صريحًا بحق الإعلامية، مما تسبب لها في ضرر نفسي وانزعاج شديد، وأحد أبرز الأوصاف التي استخدمها البلوجر كان تشبيه رضوى الشربيني بـ"كلبة مملوكة له" وأطلق عليها اسم "دونجلة"، وهو ما اعتبره فريق الدفاع إهانة وتشهيرًا واضحًا.

إجراءات التحقيق وضبط المتهم

بعد تقديم البلاغ، استمعت جهات التحقيق المختصة إلى أقوال الإعلامية رضوى الشربيني بشأن الواقعة، حيث أكدت أن البلوجر أساء إليها عمدًا لتحقيق الشهرة وجذب المزيد من المشاهدات لمحتواه.

وبناءً على الأدلة المقدمة، أصدرت النيابة أمر ضبط وإحضار بحق عبدالله محمد للتحقيق معه بشأن التهم الموجهة إليه. وخلال التحقيقات، تم استعراض محتوى الفيديوهات التي نشرها المتهم، والتي ركزت بشكل أساسي على قضايا الرجال والحياة الزوجية، لكنه تجاوز الحدود في إحدى الحلقات التي هاجم فيها الإعلامية بشكل مباشر.

جلسات المحاكمة والحكم النهائي

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 24 فبراير 2025 كموعد لأول جلسات محاكمة البلوجر الشهير، حيث تم استعراض الأدلة المقدمة من فريق دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، بما في ذلك المقاطع المصورة والشهادات الداعمة.

وفي الجلسة الثانية التي انعقدت في 17 مارس 2025، قررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم، لتنتهي القضية بصدور حكم بحبس المتهم مدة شهر واحد، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.

ردود الأفعال حول الحكم

بعد صدور الحكم، تصدر اسم عبدالله محمد ورضوى الشربيني قوائم البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد للحكم باعتباره ردعًا للمحتوى المسيء، وبين معارض يرى أنه كان مجرد "حرية تعبير".

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها البلوجر الجدل بمحتواه، إذ سبق له تقديم مقاطع فيديو تحمل انتقادات حادة لشخصيات عامة أخرى.

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