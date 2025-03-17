تفاصيل محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذف رضوى الشربيني اليوم

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، حكمها في القضية المرفوعة ضد أحد المدونين المشاهير، والمتهم بسب الإعلامية رضوى الشربيني والتشهير بها، ويسرد الموجز، التفاصيل على النحو التالي.

سب رضوى الشربيني

وخلال جلسات المحاكمة، طالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني بتعويض مدني قدره 101 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المتهم ارتكب جريمة السب والقذف بحق موكلته بهدف تحقيق المزيد من المشاهدات.

الإعلامية رضوى الشربيني

وكشفت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى يونيو 2024، حيث قام المتهم، في نطاق دائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، بتوجيه عبارات مسيئة إلى الإعلامية رضوى الشربيني.

ووفقًا لأمر الإحالة، وجهت إلى المتهم تهمة استخدام ألفاظ تخدش الشرف والإساءة إلى المجني عليها، ما استدعى إحالته للمحاكمة لمحاسبته على الأفعال المنسوبة إليه.

الإعلامية رضوى الشربيني

والجدير بالذكر أنه تنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

حقيقة زواج رضوى الشربيني من رجل أعمال

وفي وقت سابق، نفت الإعلامية رضوى الشربيني، بشكل قاطع، الشائعات التي انتشرت حول زواجها من رجل أعمال إماراتي.

وخلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت الشربيني أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد إشاعات مغرضة.

وقالت الشربيني مازحة: "أنا بلاقي نفسي متجوزة كل شهر من حد مختلف، يا جماعة لو اتجوزت كان زماني حامل في حمادة دلوقتي مش كده، أنا متجوزتش حد عنده اطفال بالمناسبة زي ما أحد الجمهور قال كده".

وأضافت أنها لو تزوجت فستعلن ذلك بنفسها، مشيرة إلى أن نشر صورة لها مع شقيقها والادعاء بأنه خطيبها أمر مستهجن.

الإعلامية رضوى الشربيني

وعن خطوتها المقبلة في عالم الإعلام، أشارت الشربيني إلى أنها في الوقت الحالي تأخذ قسطًا من الراحة، وأنها لم تستقر بعد على المشروع الذي ستقدمه الفترة المقبلة، مؤكدة أنها ستعلن عن كل جديد لجمهورها فور اتخاذها القرار النهائي.

وتابعت: "أنا حاليا في استراحة محارب، وحبيت إني أكون معاكم هنا على السوسيال ميديا، ولسه مستقرتش على اختيار الخطوة الجديدة، وأما يحصل ده أكيد هعلن لكل اللي بيحبوني".

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