أبريل القادم أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة العاشر

طفلة الشرقية.. حددت محكمة استئناف المنصورة، جلسة 12 أبريل القادم، لعقد أولى جلسات محاكمة المتهم خيري صلاح، البالغ من العمر 34 سنة، عاطل، بتهمة هتك عرض فتاة قاصر داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان.

وفي وقت سابق أحال المستشار أسامة الشاعر، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق، المتهم في واقعة هتك عرض طفلة الشرقية، والتي تبلغ من العمر 8 سنوات إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب تسلم تقرير الطب الشرعي الذي أكد تعرض الطفلة لإصابة بالغة ونزيف حاد نتيجة الاعتداء.

اعتراف المتهم باغتصاب طفلة الشرقية

وكان المتهم باغتصاب طفلة الشرقية، أقر بجريمته أمام جهات التحقيق، حيث أكد أنه اعتدى على طفلة الشرقية داخل إحدى الحمامات العمومية بالشرقية.

الموجز يرصد تفاصيل اعترافات المتهم باغتصاب طفلة الشرقية.

اعترافات المتهم باغتصاب طفلة الشرقية

وأضاف المتهم بـ اغتصاب طفلة الشرقية، أنه أراد أن يختلي بزوجته ولكنها رفضت فخرج من المنزل غاضبا، وحينما قابل إحدى الحمامات العمومية في المنطقة قرر الدخول إليها، وعندها رأى طفلة الشرقية هناك تقضي حاجتها، فلم يشعر بنفسه على حد قوله واعتدى عليها بوحشية، قائلا: "صرختها فضحتني وملحقتش أجري كلهم اتلموا عليا".

وكانت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية شهدت جريـ.ـمة مروعة أثارت غضب الأهالي، حيث أقدم شاب في الثلاثينيات من عمره على الاعتداء على طفلة الشرقية تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام أحد المساجد، قبل أن يتم ضبطه من قبل الأهالي وتسليمه للشرطة، ويرصد الموجز تفاصيل القصة.

تفاصيل هتك عرض طفلة الشرقية

وقعت الحادثة في منطقة "ابني بيتك" أثناء نهار شهر رمضان، حيث استغل المتهم وجود الطفلة بمفردها داخل حمام المسجد واعتدى عليها صرخات الطفلة استدعت تدخل الأهالي، الذين تمكنوا من القبض عليه وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية.

المتهم باغتصاب طفلة الشرقية

انتشار فيديو اغتصاب طفلة الشرقية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا للمتهم وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات عليه ليكون عبرة لغيره، وسط استنكار واسع لانتهاك حرمة المسجد وشهر رمضان.

بلاغ باغتصاب طفلة الشرقية

تلقى قسم شرطة العاشر من رمضان بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع وألقت القبض على المتهم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 1365 لسنة 2025 جنح ثان العاشر من رمضان.

النيابة تتولى التحقيق في حادث اغتصاب طفلة الشرقية

باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية، وانتقلت إلى موقع الحادث لمعاينة المكان، كما قررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

الجريمة أثارت حالة من الصدمة والغضب بين الأهالي، وسط مطالبات مشددة بتوقيع أشد العقوبات على الجاني لضمان تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

اقرأ أيضا: بعد القبض على السفاح ضبط بلطجي المعمورة بعد قتـ.ـله لشاب بطعنات نافذة

تفاصيل اختطاف نجل إعلامي شهير وتعذيبه وتصويره.. السر في فتاة وشقيقها