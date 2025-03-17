طفل الوايلي يتعرف على حارس العقار المتهم: "قالي تعالى نشوف الكلب"

طفل الوايلي .. تعرف طفل الوايلي على حارس العقار المتهم بهتم عرضه، مؤكدا أمام النيابة العامة أنه هتك عرضه ولمس أجزاءا حساسة في جسده، فضلا عن فعله الفحشاء معه في جراج العقار.

وكشف طفل الوايلي عن استدراج حارس العقار المتهم بهتك عرضه له إلى الجراج، حيث أقنعه أنه سيريه الكلب الذي اقتناه حديثا، فضلا عن إغراؤه بقطع الحلوى، وعندما دخل مع الطفل، خلع عنه ملابسه وفعل معه فعل قوم لوط.

الموجزيرصد تفاصيل هتك عرض طفل الوايلي على يد حارس العقار.

اعترافات حارس عقار الوايلي

واعترف حارس العقار في وقت سابق بهتك عرض طفل الوايلي داخل جراج باعترافات تفصيلية أمام نيابة الوايلي.

طفل الوايلي

وأكد حارس العقار المتهم، بأنه هتك عرض الطفل تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة، مضيفا أنه استغل تواجد الطفل بمفرده في مدخل العمارة فاستدرجه حتى الجراج ثم قيده كرها عنها.

وتابع حارس العقار المتهم، بأنه كمم فم المجني عليه وهتك عرضه بالقوة ثم تركه بعد أن انتهى من فعلته.

وأشار الوالدين إلى أنهما كانا يأمنان الحارس، الجميع كان يأمنه، فهو يبدو على وجهه الطيبة والسيرة الحسنة، لا يعيد شخصا سائلا، ودوما ما يذكر الله في حديثه، ولكن ما حدث جعل الجميع يعرف أنه يتخذ الدين ستارة لأفعاله الدنيئة، وشهوته الشيطانية.

حارس عقار الوايلي تحين الفرصة لهتك عرض الطفل

الحارس كان يضمر الشر لـ طفل الوايلي، تحين فرصة تواجده وحيدا أثناء دخوله العقار، وبقطعة حلوى أغرى الطفل والذي سارع للسير مع الحارس، ضاحكا آملا في قطعة الحلوى، ليفاجأ بأن الحارس ينتهك عرضه ويقيم معه العيب على حد قول الطفل لوالديه.

حارس العقار المتهم

أسرة طفل الوايلي يعرفان الحقيقة

الأب فوجئ باتصال من زوجته تصرخ وتبكي له في الهاتف، وعندما استفسر عما حدث، اكتشف أن زوجته كان تجلس في شقتها لتتفاجئ بصغيرها يدخل وهو يبكي بشدة وعندما استفسرت منه عما حدث، أخبرها بأن حارس العقار لمس أجزاء حساسة من جسده بالقوة، كما أنه انتهك عرضه وأقام معه فعل اللواط بالإجبار.

حبس حارس العقار الوايلي على ذمة التحقيقات

وكانت نيابة الوايلي قد أمرت بحبس حارس عقار على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج العقار لـ4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بتكشيل فريق من المباحث الجنائية والانتهاء من إجراء التحريات حول الواقعة، وعرض الطفل المجني عليه على الطب الشرعي، للتأكد من تعرض الطفل لاعتداء جنسي من عدمه.

بلاغ لقسم شرطة الوايلي

وتلقى قسم شرطة الوايلي بلاغًا من أسرة الطفل المجني عليه، ضد حارس العقار الذين يقيمون فيه بخطف نجلهم وهتك عرضه، وتم إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وأحكمت قوات المباحث العامة الأكمنة اللازمة، لتستطع قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على المتهم، وتمت مواجهة حارس العقار المتهم، حيث اعترف بهتك عرض الطفل بالقوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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