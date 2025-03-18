كشف غموض مقـ.ـتل الطفلة جنا وسرقة قرطها الذهبي .. بقطعة حلوى

الطفلة جنا .. 8 سنوات هو عمرها الحقيقي، لم تكن قط تعرف كيف تكن النية السيئة لأي شخص، ولا تعرف أن الأشخاص يمكنهم ذلك، وهو كان عمها، والدها الثاني، من آمنته وضكت معه ولا تعلم أن نهايتها ستكون على يديه.

الطفلة جنا تلقي حتفها على يد عمها

الطفلة جنا التي لا تعرف من الحياة سوى قطعة حلوى تقنع والديها بشرائها، وتضحك بسهولة عندما تحصل عليها، لا تعرف سوى لعبتها التي تلازمها دوما، لم تكن يوما تتوقع أن بسبب قرط ذهبي ستكون نهايتها بشعة على يد عمها، ولم يكن يتوقع الأب ذلك.

الطفلة جنا

الموجز ترصد تفاصيل مقتل الطفلة جنا.

المباحث تكشف غموض مقتل الطفلة جنا

وفي وقت سابق استطاع فريق المباحث الجنائية التابعة لمديرية أمن بني سويف، من كشف ملابسات العقوؤ على جثة الطفلة جنا، البالغة من العمر 8 سنوات بقرية الرياض في مركز ناصر، حيث تأكد لفريق المباحث الجنائية ومباحث مركز شرطة ناصر، بقيادة المقدم أحمد طرفاية، بعد البحث والتحريات الدقيقة، أن غموض مقتل الطفلة جنا بقرية الرياض، لم يكن صعبا وأن العم هو القاتل.

بلاغ باختفاء الطفلة جنا

وكان اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارا باختفاء الطفلة جنا في ظروف غامضة، حيث أمر بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

المتهم استدرج الطفلة جنا بقطعة حلوى

وكشفت تحريات فريق المباحث الجنائية أن الطفلة جنا لقيت حتفها على يد عمها، والذي يدعى "أ. هـ"، البالغ من العمر 20 عامًا، عاطل، حيث كشفت التحريات أنه قام بكتم أنفاسها حتى زهقت روحها ولفظت أنفاسها الأخيرة، بعد أن استدرجها بقطعة حلوى لمنزله وسرق قرطها الذهبي، بسبب مروره بضائقة مالية، وبعد أن فارقت الحياة قام بوضع الجثمان في جوال وألقاه في أحد المصارف.

تم تحرير المحضر اللازم، وجار عرض المتهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

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