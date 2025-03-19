اليوم محاكمة سائق توك توك متهم بهتك عرض فتاة السلام

سائق توك توك .. عقدت اليوم محكمة جنايات القاهرة، جلستها لمتابعة محاكمة سائق توك توك تم اتهامه بهتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة السلام.

الموجز يرصد تفاصيل المحاكمة.

قرار الإحالة الخاصة بـ سائق توك توك

وجاء في قرار الإحالة الخاص بالمتهم سائق توك توك والذي صدر عن النيابة العامة، أن المتهم "ع. م"، هتك عرض المجني عليها بالقوة، حيث قام بجذبها رغما عنها داخل المركبة "توك توك" التي يقودها، في محاولة منه للتعدي عليها، ولكن الفتاة استغاثت بالمارة، فتم الإمساك به من قبل الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات.

سائق توك توك حاول هتك عرض الفتاة

وتابع أمر الإحالة أن المتهم حاول الاعتداء على المجني عليها بهتك عرضها، وعندما فشل أحدث لها إصابة عبارة عن كسر بالذراع اليمنى أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يومًا.

وكان قسم شرطة السلام، قد تلقت بلاغا من فتاة مفاده قيام سائق توك توك بمحاولة هتك عرضها، والتسبب في كسر ذراعها أثناء إمساكه بها قاصدا تنفيذ جريمته.

سائق توك توك

تقنين الإجراءات للقبض على سائق توك توك

وتم استئذان النيابة، وتقنين الإجراءات، ليتم بعد ذلك إحكام الكمائن وإلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

خطف 4 أشخاص لـ حارس عقار الهرم

وفي وقت سابق كشفت تحريات فريق المباحث الجنائية التابع لمديرية أمن الجيزة، ملابسات اختطاف حارس عقار على يد 4 أشخاص، فضلا عن طلبهم فدية من أسرته بمنطقة الهرم.

بلاغ باختطاف حارس عقار الهرم

وكانت قد ورد بلاغ إلى قسم شرطة الجيزة من أسرة حارس عقار الهرم، تؤكد اختفائه بشكل مفاجئ، لتشير بعد ذلك أسرة المجني عليه إلى تلقيهم اتصالا من مجهولين أخبروهم بخطفه وساوموهم على طلب فدية ربع مليون جنيه لإطلاق سراحه.

الأجهزة المختصة تنتقل لمحل البلاغ باختطاف حارس عقار الهرم

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، واللذان أمرا بتشكيل فريق من بحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت تحريات المباحث من الفحص وتتبع علاقات ومكالمات المجني عليه وتتبع خطوط سيره وآخر مشاهدات له وآخر نطاق جغرافي لهاتفه.

إحكام الكمائن والقبض على خاطفي حارس عقار الهرم

وبإحكام الكمائن تمكنت قوات المباحث من ‘لقاء القبض على المتهمين الـ4 ليتضح أنهم عاطلين عن العمل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حبس حارس عقار الهرم على ذمة التحقيقات

وأمرت النيابة العامة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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