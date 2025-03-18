تفريغ كاميرات المراقبة لكشف هوية مرتكبي سطو مسلح على محل جواهرجي بالمهندسين

سطو مسلح-يواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم لكشف ملابسات حادث السطو المسلح على محل جواهرجي شهير بمنطقة المهندسين، حيث يتم تفريغ كاميرات المراقبة داخل المحل والمحيطة به لتحديد هوية الجناة وتتبع خط سيرهم بعد تنفيذ الجريمة.

ويكشف الموجز تفاصيل جريمة السطو المسلح

تفاصيل واقعة السطو المسلح

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتعرض محل جواهرجي في دائرة قسم شرطة العجوزة لحادث سطو مسلح من قبل ملثمين، وعلى الفور، وجه اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث وفحص البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت التحريات الأولية أن المسلحين اقتحموا المحل، الذي يحتوي على ثلاث خزائن ضخمة مليئة بالمشغولات الذهبية والمبالغ المالية، مهددين العاملين بالأسلحة التي بحوزتهم. وتمكن الجناة من الاستيلاء على ما يقارب 300 ألف جنيه نقدًا بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية، قبل أن يلوذوا بالفرار.

سطو مسلح.. جهود الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين

أكد مصدر أمني أن فرق البحث الجنائي تمكنت من تحديد هوية المتهمين بعد مراجعة كاميرات المراقبة وتحليل خط سير هروبهم، وأشار المصدر إلى أنه سيتم ضبطهم خلال ساعات، حيث تكثف قوات الأمن جهودها لضبط الجناة واستعادة المسروقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية تعزيز انتشارها في المنطقة، مع فرض رقابة مشددة على محلات الذهب والمجوهرات، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق فور القبض عليهم.

تعزيز الأمن في مناطق المجوهرات

في ظل تزايد حوادث السطو على محلات الذهب، شددت مديرية أمن الجيزة على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية داخل وخارج محلات الصاغة، من خلال تركيب كاميرات مراقبة عالية الجودة، واستخدام أنظمة تأمين حديثة، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة.

اقرأ أيضاً

اعترافات تفصيلية لـ قاتل المتسولة بالمطرية.. هددته بإفشاء سره فقرر التخلص منها

غيرة الستات تدفع الزوجة الثانية لاحتجاز الزوج المسن بمنزل شقيقها

