اعترافات تفصيلية لخاطفي حارس عقار الهرم.. فاكرينه غني

حارس عقار الهرم .. "كنا فاكرينه غني وعلى قلبه الفلوس كنوز"، بتلك الكلمات بدأ المتهمون بـ اختطاف حارس عقار الهرم، باعترافاتهم أمام تحقيقات النيابة العامة، مؤكدين أنهم طلبوا ربع مليون جنبه فدية كي يتم إطلاق سراحه.

اختطفوا حارس عقار الهرم طمعا في أمواله

الموجز ترصد تفاصيل حادث اختطاف حارس عقار الهرم، إذ تابع المتهمون بخطف حارس عقار الهرم، بأنهم اعتقدوا أن حارس العقار المجني عليه يعمل في سمسرة العقارات، وأنه بذلك يملك مبالغ طائلة: "كنا فاكرينه غني وهناخد اللي إحنا عايزينه".

المتهمين بخطف حارس عقار الهرم

خطف 4 أشخاص لـ حارس عقار الهرم

وفي وقت سابق كشفت تحريات فريق المباحث الجنائية التابع لمديرية أمن الجيزة، ملابسات اختطاف حارس عقار على يد 4 أشخاص، فضلا عن طلبهم فدية من أسرته بمنطقة الهرم.

بلاغ باختطاف حارس عقار الهرم

وكانت قد ورد بلاغ إلى قسم شرطة الجيزة من أسرة حارس عقار الهرم، تؤكد اختفائه بشكل مفاجئ، لتشير بعد ذلك أسرة المجني عليه إلى تلقيهم اتصالا من مجهولين أخبروهم بخطفه وساوموهم على طلب فدية ربع مليون جنيه لإطلاق سراحه.

الأجهزة المختصة تنتقل لمحل البلاغ باختطاف حارس عقار الهرم

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، واللذان أمرا بتشكيل فريق من بحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت تحريات المباحث من الفحص وتتبع علاقات ومكالمات المجني عليه وتتبع خطوط سيره وآخر مشاهدات له وآخر نطاق جغرافي لهاتفه.

إحكام الكمائن والقبض على خاطفي حارس عقار الهرم

وبإحكام الكمائن تمكنت قوات المباحث من ‘لقاء القبض على المتهمين الـ4 ليتضح أنهم عاطلين عن العمل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حبس حارس عقار الهرم على ذمة التحقيقات

وأمرت النيابة العامة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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