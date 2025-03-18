اعترافات تفصيلية لـ قاتل المتسولة بالمطرية.. هددته بإفشاء سره فقرر التخلص منها

كشف قاتل المتسولة في المطرية عن ملابسات جريمته والتي ارتكبها بعد أن بيت النية وعقد عزمه على تنفيذها، مشيرا إلى أنه يعرف الفتاة منذ مدة طويلة وهي من المشردين الذين ليس لهم مأوى، وقد تعرفا على بعضهما منذ مدة طويلة.

هددته بإفشاء أسراره

ورأى قاتل المتسولة صديقته في تلك اللية تتناول المخدرات مع آخرين، وعندما حاولت التحدث إليها اندلعت بينهما مشاجرة بسبب رفضها الاستماع إليه، وعلى إثر تلك المشاجرة نهرته وسبته وهددته بإفشاء أسرار خاصة تعرفها عنه.

فقرر قاتل المتسولة على إثر تلك التهديدات التخلص منها، وعقد النية وعزم على قتلها، وانتظر حتى نامت، ثم انهال عليها بحجر ولم يتركها إلا قتيلة.

الموجز يرصد التفاصيل.

قاتل المتسولة

الشارع مسكنهما تغطيهما السماء بهوائها، ويلتحفان بستار الليل، تلك كانت حياتهما، اتخذا من المخدرات وسيلة كي يتعايشان ويعيشان، تلهيهما عما يعيشان فيه، تعطيهما بعض النشوة والمتعة القصيرة.

قاتل المتسولة يختلف معها على جرعة مخدرات

المتسولة وصديقها القاتل كانا يعملان طوال النهار في مهنة التسول، وفي الليل ينفقان ما جمعاه في تعاطي المخدرات، وبتلك الليلة الأخيرة، اختلفا على المخدرات، أراد هو تناول المخدرات معها، وأرادت هي تناولها مع آخرين، ليقرر المتهم التخلص من المجني عليها، وبالفعل غدر بها وطعنها حتى فارقت الحياة.

قاتل المتسولة

أولى جلسات محاكمة قاتل المتسولة

وتنظر اليوم محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة قاتل المتسولة، بسبب خلافهما على جرعة مخدرات.

بلاغ بالعثةر على جثة فتاة متسولة

وكانت بداية الواقعة عندما، تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا، يفيد بالعثور على فتاة ملقاة في الشارع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث، لمحل الواقعة، ليتضح من التحريات والتحقيقات أن المجني عليها فتاة متسولة، وتمت إصابتها بجرح في رأسها.

المتهم اعتدى عليها بالضرب أثناء نومها وفر هاربا

واتضح من التحريات الأولية أن قاتل المتسولة هو صديقها، حيث اعتدى عليها بالضرب بسبب اندلاع الخلافات بينهما بسبب تعاطيها المخدرات مع آخرين، ليفر هاربا بعدها.

وتم إحكام الكمائن وإلقاء القبض على قاتل المتسولة، بقر بارتكاب جريمته، أمام النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات.

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