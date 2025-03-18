ضحية السب بدمياط.. القصة الكاملة لمشاجرة انتهت بإصابات شديدة لشاب

ضحية السب بدمياط.. قصة دار رحاها على أرض محافظة دمياط، لم يكن يعلم الشخص الذي تعرض لإصابات بالغة أن هذا ما سيجري له على يد آخر في المحافظة، الموجز تستعرض التفاصيل في التقرير التالي.

ضحية السب بدمياط

ضحية السب بدمياط، كان يريد أن يتبادل أطراف الحديث مع المتهم حتى ينتهي العكر الذي وقع بينهما لتعود العلاقة لصفوها، لكنها الجريمة التي تسببت في أن يصاب المجني عليه بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، فضلًا عن الإضافة التي أصبح هو ضمن قائمة المتهم في الأفعال التي نفذها من سرقة وقتل وغيرها من التهم والأحكام المسجلة عليه.

ضحية السب بدمياط

تفاصيل واقعة ضحية السب بدمياط

متهم في العديد من الوقائع، ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل أسلحة بيضاء ويتعدى على آخر بالسب في دمياط، لم تمر الواقعة مرور الكرام على وزارة الداخلية، إذ إن الأجهزة الأمنية بالوزارة كشفت ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل أسلحة بيضاء ويتعدى على آخر بالسب بدمياط.

متابعة من الداخلية

أجهزة وزارة الداخلية، تابعت ما تضمنه مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل أسلحة بيضاء ويتعدى على آخر بالسب بمدينة رأس البر بدمياط، إذ تبين من المعاينة الأولية تلقي قسم شرطة رأس البر بلاغا من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم؛ بتضرره من عاطل – سبق اتهامه في 14 قضية "مخدرات، ضرب، إتلاف"– مقيم بدائرة القسم؛ لقيامه بالتعدي عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وإحداث إصابته بكدمات وجروح إثر نشوب مشاجرة بينهما حال قيام الأخير بالتدخل لفض خلاف بين الشاكي وشقيقه.

ضبط المتهم

ونجحت الأجهزة الأمنية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم، وبحوزته الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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