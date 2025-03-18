المتضررين من حريق مزلقان منشأة ناصر يروون التفاصل: "خسرت مليون جنيه"

حريق مزلقان منشأة ناصر .. أكدت المعاينة التي أجرتها نيابة منشأة ناصر الجزئية، لموقع حريق مزلقان منشأة ناصر، أن الحريق اندلع في 3 أكشاك ومحال صغيرة لبيع الملابس في المنطقة، عن وجود خسائر بالملايين، ناتجة لـ حريق مزلقان منشأة ناصر والذي ضاع فيه الكثير من محلات "ملابس العيد"، الموجز يرصد تفاصيل الحادث.

حريق مزلقان منشأة ناصر

4 باكيات ومحلين حصيلة حريق مزلقان منشأة ناصر

واندلع حريق مزلقان منشأة ناصر في 4 باكيات من الملابس، فضلا عن احتراق محلين من الملابس الجاهزة وبدروم أسفلها على مساحة 200 متر، كما أصيب شخصين باختناق نتيجة حريق مزلقان منشأة ناصر، بالإضافة إلى تفحم المحلات والباكيات التي بها ملابس العيد.

حريق مزلقان منشأة ناصر

الماس الكهربائي السبب في حريق مزلقان منشأة ناصر

كما كشفت معاينة نيابة منشأة ناصر عن مصدر الحريق، والذي اتضح أنه الماس الكهربائي والذي تسبب في حريق إحدى الباكيات، لتمتد النيران بعدها لباقي المحلات بسبب الملابس ومساعدتها على انتشار النيران، الأمر الذي أدى إلى احتراق ملابس العيد ووصول الخسائر للملايين.

حريق مزلقان منشأة ناصر

أقوال المتضررين من حريق مزلقان منشأة ناصر

واستمعت النيابة العامة بمنشأة ناصر الجزئية، إلى أقوال أحد المتضررين من حريق مزلقان منشأة ناصر في محلات ملابس في سوق بشارع نبيل الوقاد، حيث أكد أنه يمتلك "باكية ملابس" بالشارع، مشيرا إلى أن حريق مزلقان منشأة ناصر تسبب في خراب بيوتهم، وخسارته هو شخصيا لما يزيد عن مليون جنيه ثمن البضائع التي تفحمت، خاصة أن هذه البضائع مديون بها لأصحاب المصانع.

حريق مزلقان منشأة ناصر

وتابع أحد المتضررين من حريق مزلقان منشأة ناصر أن الحريق اندلع عقب الفطار في تمام الساعة السادسة والنصف، حيث بدأ في حريق مزلقان منشأة ناصر في محل الأحذية الكائن بجواره، لتمتد النيران بسرعة شديدة وفشلوا في السيطرة عليها، مضيفا أن سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وجدوا صعوبة شديدة في الدخول لمحل الحريق بسبب انتشار الباعة الجائلين بالمنطقة.

وأوضح أحد شهود العيان لـ حريق مزلقان منشأة ناصر أن حريق مزلقان منشأة ناصر أثار الهلع بين الأهالي، خاصة عندما تصاعدت ألسنة الدخان الكثيف، بينما هرعت فرق الإنقاذ البري إلى الموقع تحسبًا لأي طارئ.

حريق مزلقان منشأة ناصر

بلاغ بـ حريق منشأة ناصر

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق منشأة ناصر في عدة محلات خاصة بالملابس على طريق مزلقان منشأة ناصر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة مدعومة بسيارات الإسعاف وفريق من قوات الحماية المدنية، للسيطرة على حريق منشأة ناصر ونقل أي مصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.

حريق مزلقان منشأة ناصر

5 سيارات إسعاف تحسبا للطوارئ

وتمركزت 5 سيارات إسعاف بمحل حريق منشأة ناصر تحسبًا لوجود أي طارئ بشأن الحريق، والذي شب في أكثر من محل خاص بالملابس في منطقة مزلقان منشأة ناصر بالقاهرة.

حريق مزلقان منشأة ناصر

حريق منشأة ناصر

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق منشأة ناصر، والذي اندلع في عدد من المحلات الخاصة بالملابس على طريق مزلقان منشأة ناصر، حيث دفعت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن القاهرة بـ 12 سيارة إطفاء، مملؤة بـ3 خزانات للمياه.

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